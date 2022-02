"Unerklärlich": Würzburg hadert schon wieder

Die Würzburger Kickers sind im freien Fall. Am Montagabend verlor der FWK mit 1:2 in Saarbrücken und blieb zum elften Mal in Serie ohne Sieg. Hinterher sprach Trainer Danny Schwarz von fehlendem Glück - das alleine war es aber nicht, was dieses Mal den Ausschlag gab.

Hängende Köpfe: Würzburgs Mittelfeldspieler David Kopacz (li.) und Trainer Danny Schwarz. imago images