"Unentschieden wäre sicherlich gerecht gewesen": Leipzig mit glücklichem Sieg

Der SC DHfK Leipzig setzte sich in einer nervenaufreibenden Bundesliga-Partie denkbar knapp gegen den TBV Lemgo Lippe durch. Die Stimmen zum Spiel:

Das Heimspiel des SC DHfK Leipzig gegen den TBV Lemgo Lippe endete mit einem knappen 29:28-Sieg für Leipzig. Die Sachsen erwischten einen guten Start, lagen dann zur Halbzeit aber mit 12:16 zurück. Sie kämpften sich mit einer starken Willensleistung zurück und übernahmen die Führung. Die zweite Halbzeit war geprägt von einem hin und her.

In einer dramatischen Schlussphase erzielte Leipzigs Kapitän Simon Ernst das entscheidende Tor zum 29:28. Trotz einer letzten Ausgleichschance für Lemgo sicherte Torwart Domenico Ebner den Sieg für die Hausherren. Der Lemgoer Lukas Hutecek war mit acht Treffern bester Werfer der Partie.

"Wir haben die Anfangsphase ein wenig verschlafen und liegen dann direkt hinten und haben mit der 5:1-Abwehr von Leipzig erst Probleme gehabt. Dann kommen wir besser ins Spiel mit einer guten Abwehr. Zur Halbzeit stellen wir dann wirklich auch verdient auf vier Tore Vorsprung", so TBV-Trainer Florian Kehrmann.

"In der zweiten Halbzeit tun wir uns dann wieder schwer. Was uns dann einfach fehlt ist die Konsequenz. Wir machen ein bis zwei gute Möglichkeiten nicht rein und behalten Leipzig damit im Spiel. Dann machen sie zwei oder drei Tempotore, die wir nicht verteidigt bekommen und plötzlich ist das Spiel wieder eng. Hinten raus sind es dann einfach klare Chancen, die nicht genutzt wurden und Leipzig macht viele Bälle rein", analysierte er.

Kehrmann: "Lassen uns nicht unterkriegen"

Kehrmann fügte an: "Leider haben wir es dann nicht geschafft, mit der letzten Aktion noch zum Unentschieden zu stellen. Aber auch davon lassen wir uns nicht unterkriegen. Wir haben wieder sehr viele Situationen sehr gut und sehr leidenschaftlich gelöst und wir wussten, dass das hier in Leipzig eine schwierige Aufgabe wird."

Rúnar Sigtryggsson (Trainer SC DHfK Leipzig): "Es war das erwartet schwere Spiel. Wir hatten gut begonnen, doch mussten unsere Abwehr auf Grund der beiden Zeitstrafen gegen Marko Mamic schnell umstellen. Außerdem waren wir in den letzten Minuten vor dem Seitenwechsel nicht konzentriert genug. Das mussten wir besser machen."

"Wir haben in der zweiten Halbzeit schneller gespielt, sind immer wieder über die Außen gekommen. Auch unsere Abwehr hat dann besser funktioniert und in der entscheidenden Phase hatten wir einige wichtige Paraden von Domenico Ebner. Zugegeben, das Spiel hätte genauso in die andere Richtung kippen können und ein Unentschieden wäre sicherlich gerecht gewesen. Darum freue ich mich umso mehr, dass wir heute zwei Punkte hierbehalten", so der Isländer.