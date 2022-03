Unentschieden in der Bayernliga Süd: Am Wochenende geht's ins Elfmeterschießen

Sowas kennt man bisher nur von anderen Sportarten: Wenn am kommenden Wochenende in der Bayernliga Süd nach 90 Minuten Gleichstand herrscht, geht es statt in die Kabine erstmal zum Elfmeterschießen.

Der Pokal hat bekanntlich seine eigenen Gesetze, doch der Bayerische Fußball-Verband (BFV) hat jetzt nochmal einen draufgelegt: Am kommenden Wochenende werden sämtliche Spiele der Bayernliga Süd, die unentschieden ausgehen, ins Elfmeterschießen gehen.

Bitte was? Wie der BFV im Winter beschlossen hat, wird in den beiden Bayern- und in drei von fünf Landesligen ein bestimmter Spieltag als 1. Qualifikationsrunde für den Toto-Pokal 2022/23 hergenommen. Die Sieger der Bayernliga-Partien springen direkt in die 3. Qualifikationsrunde, die acht Sieger der jeweiligen Landesliga-Partien spielen eine 2. Quali-Runde im K.o.-Modus aus. Einzig die "tabellenbeste" Mannschaft jeder Landesliga - hier wird der Tabellenstand nach der Vorrunde unter Berücksichtigung der Quotient-Regel herangezogen -, die sich noch im Wettbewerb befindet, erhält ein Freilos für Runde drei, in der dann Landes- und Bayernligisten aufeinandertreffen und um die Teilnahme an der 1. Hauptrunde im Toto-Pokal spielen. Welcher Spieltag für die 1. Qualifikationsrunde konkret herangezogen, das wurde bei den Wintertagungen der einzelnen Ligen ausgelost.

In der Bayernliga Süd fiel das Los auf den 29. Spieltag, der am kommenden Wochenende stattfindet. In der Nord-Staffel ist der 27. Spieltag, der vom 1. bis 3. April stattfindet, entscheidend. Entsprechend läuft es auch in den Landesligen Mitte, Südost und Südwest. Die Staffeln Nordwest und Nordost wurden und werden im Laufe des März eine extra K.-o.-Runden ausspielen, auch deswegen, weil diese beiden Staffeln 2021/22 nicht in normalen 18er-Ligen ausgetragen werden, sondern in Auf- und Abstiegsrunden eingeteilt sind. Hier dürfen die ligaübergreifend drei "tabellenbesten" Mannschaften nach der 1. Runde direkt in Runde drei springen.

Doch was passiert nun, wenn es nach 90 Minuten unentschieden steht? Dann wird jede Mannschaft für die Liga wie gewohnt einen Punkt aufs Konto gebucht bekommen, das Elfmeterschießen wird nur für den Pokal hergenommen.

Sonderfall zweite Mannschaften

Eine Besonderheit gibt es noch in der Bayernliga Süd: Die drei zweiten Mannschaften von Jahn Regensburg, dem TSV 1860 München und dem FC Ingolstadt sind für den Pokal nicht teilnahmeberechtigt. Der FCI II ist am kommenden Wochenende sowieso spielfrei, der TSV Dachau (spielt gegen 1860 München II) und der SV Donaustauf (gegen Jahn Regensburg II) tragen am 18. April ein Qualifikationsspiel gegeneinander aus. Das Heimrecht wurde bei der Wintertagung Donaustauf zugelost. Ähnlich und doch etwas anders sieht es in Landesliga Südwest aus: Dort spielen der FV Illertissen II und der FC Memmingen II mit, deren erste Mannschaften - beide in der Regionalliga - am Toto-Pokal teilnehmen. Daher ziehen die die beiden Gegner der Reserve-Teams am nun stattfindenden 25. Spieltag - der TSV Gilching-Argelsried und der SV Mering - automatisch in die 2. Runde ein, damit dort ebenfalls acht Mannschaften vier Teilnehmer für Runde drei ausspielen.

Wie der BFV auf kicker-Anfrage klarmachte, ist dieser Modus aber alles andere als eine Grundsatzentscheidung. Vielmehr sei - wie so oft seit Anfang 2020 - Corona maßgeblich dafür verantwortlich. Die geteilten Staffeln Nordost und Nordwest kriegen extra Pokalspiele unter, in den drei anderen Landesligen und in den beiden Bayernliga-Staffeln wird es terminlich eng, da noch immer Ligaspiele wegen Corona-Fällen ausfallen. Und mit dem nun getroffenen und gleichsam skurril anmutenden Modus hätten laut BFV so viele Mannschaften wie möglich die Chance, am Toto-Pokal 2022/23 teilzunehmen. Anders wäre es beispielsweise, wenn nur die Top acht der Tabelle in die nächste Pokalrunde einzögen, dann hätten alle Teams ab Platz neun keine Aussicht auf die Toto-Pokal-Qualifikation.