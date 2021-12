Underdog 'HHezerS' schnappt sich vor 150.000 Zuschauern den Sieg

Amtierende und ehemalige Weltmeister, FUT Champions und etliche Landesmeister - sie alle traten an, um die 30.000 Euro des Eligella XMAS Cup sponsored by CosmosDirekt unter sich aufzuteilen. Doch es gewann einer, den niemand auf dem Zettel hatte.

Anfang Dezember verpasste er noch die Qualifikation zur eChampions League. Jetzt gewann er sein aller erstes Offline-Turnier.

Lucio 'HHezerS' Vecchione schnappte sich im Finale gegen den englischen Überflieger 'Tekkz' das Preisgeld über 20.000 Euro für den Sieg des Eligella XMAS Cup sponsored by CosmosDirekt. Über das Qualifikationsturnier gekommen, war der Italiener einer von acht, die das Starterfeld der 24 geladenen Gäste komplettierten.

Content Creator Elias Nerlich und sein Team stellten eine illustre Runde aus den hochrangigsten europäischen FIFA eSportlern der letzten Jahre zusammen. Nach zwei Jahren ohne Turniersport vor Ort, sollte ein Ausrufezeichen gesetzt werden. Mit 150.000 Zuschauern zum nervenzerreißenden Finale und über 585.000 insgesamt, ist dies mehr als gelungen.

Enorme Leistungsdichte innerhalb der Gruppen

Dabei wurde das eigentliche Ziel von 70.000 Zuschauern in dem von kicker eSport gesponserten wichtigsten FIFA Cup des Jahres schon gegen 15:00 Uhr erreicht. Damit war der Pokal bereits in der frühen Gruppenphase das größte FIFA-Turnier der letzten zwei Jahre.

Wer einmal zuschaute, blieb dabei. Schon früh tummelten sich brisante Fights und faustdicke Überraschungen. So musste sich Weltmeister 'MoAuba' in Gruppe A gegen den Spanier 'Neat' mit 0:6 geschlagen geben. Geholfen hat es dem Geheimfavoriten nicht.

Mit 7 Punkten schied dieser als Gruppenletzter in der Vorrunde aus. 'MoAuba' spielte sich mit immer noch geschienter Hand peu à peu in Form und ging vor einem gewissen 'HHezerS' in die K.o.-Phase.

Innerhalb des hochklassigen Starterfeldes kam es immer wieder zu vorgezogenen kleinen Finals. Einer der Höhepunkte war das Duell der Deutschen Meister zwischen 'Umut' und 'MegaBit'.

Einzig Donovan 'Tekkz' Hunt konnte sich mit 14 Punkten ungeschlagen durch die ersten sechs Spiele wuseln. Mit reichlich Selbstvertrauen versehen, ließ er im kicker eSport Interview verlauten: "Natürlich gewinne ich das Ding!"

Deutsches Favoritensterben

Nachdem innerhalb der Gruppenphase schon 'SaLz0r', 'BeneCR7', 'Kkoray', 'MegaBit', 'TheStrxngeR', 'TimoX' und 'Lefti' die Segel streichen mussten, setzte sich im Achtelfinale die internationale Stärke endgültig durch.

Für 'xMusti19', 'Predator', 'DullenMike', 'Sakul' und 'Umut' war das Turnier damit früh beendet.

Nur Weltmeister 'MoAuba' hielt die deutschen Hoffnungen am Leben und kämpfte sich bis zum Halbfinale durch. Gab vor diesem jedoch zu Protokoll: "Ich bin sehr zufrieden. So langsam tut die Hand aber sehr, sehr weh!"

Im vorgezogenen Finale war davon jedoch wenig zu sehen. In einem technisch anspruchsvollen und hart umkämpften Spiel war lange offen, wer seine Stirn in Richtung Preisgeldausschüttung strecken würde. Doch mit einem knappen 5:4 aus Hin- und Rückspiel, war es schließlich der Engländer 'Tekkz', der sich hauchdünn durchsetzen konnte.

Da war die Sache auf dem anderen Platz zwischen dem schwedischen Nationalspieler Olle 'Ollelito' Arbin und 'HHezerS' eindeutiger. Mit insgesamt 7:4 setzte sich der Italiener durch und zog in das erste Offline-Finale seiner Karriere ein.

Faustdicke Überraschung

150.000 Zuschauer in der Spitze verfolgten aufmerksam 'HHezerS' erste Schritte. Und der startete gleich mit einem Foul zum Elfmeter, den 'Tekkz' eiskalt ausnutzte. In der Folge dominierte der lockere Engländer das Spiel und brachte ein ungefährdetes 2:1 nach Hause.

Doch der Italiener ließ sich von der enormen Aufmerksamkeit und der Niederlage nicht unter Druck setzen. Ein sehr frühes Tor in der zweiten Minute des Spiels brachte 'Tekkz' mächtig in Bredouille. 'HHezers' sicherte sich zunehmend den Ball und spielte eines seiner besten FIFA-Spiele, wie er später sagte.

Das Bracket der K.o.-Runde. Rabona

Nach beeindruckende Ballstafetten auf beiden Seiten kippte das Spiel mit 4:2 hochverdient in Richtung Sieg des sympathischen Lucio Vecchione.

Der Eligella XMAS CUP hat gezeigt, wie wichtig Offline-Turniere für die FIFA-Community sind. Wie sichtbare Emotionen und Geschrei aus der Halle für mitreißende Atmosphäre sorgen. Es liegt in den Händen EAs diese wichtige Säule des FIFA eSports auszubauen. Denn: Ein Eligella Cup reicht nicht pro Saison.

Wie unentbehrlich derlei Veranstaltungen für Talente sind, hat dieses Turnier mit dem Sieg von 'HHezerS' eindrucksvoll bewiesen.