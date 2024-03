Undavs "perfekter Pulli" - und seine Späße mit den VfB-Kollegen

Deniz Undav sorgte gemeinsam mit Niclas Füllkrug für eine launige Pressekonferenz. Der VfB-Stürmer gab unter anderem einen Einblick in die Stuttgarter Kabine und ordnete seine Rolle im DFB-Team ein.

Schon seine Ankunft am Montag im Teamhotel gestaltete Deniz Undav zum Statement. "I‘m just a kid with a dream" stand auf seinem Kapuzenpulli in Versalien geschrieben, er sei nur ein Kind mit einem Traum.

"Der Pulli hat perfekt gepasst, weil für mich mit der Nominierung ein Traum in Erfüllung ging", sagte der Torjäger des VfB Stuttgart am Donnerstag, als er gemeinsam mit Niclas Füllkrug die Pressekonferenz auf dem DFB-Campus zu einem ausgesprochen launigen Auftritt gestaltete und Füllkrugs Einschätzung bestätigte: "Wir sind zwei Quatschköpfe, die Humor in die Gruppe bringen".

Undav berichtet von gelöster Stimmung in Stuttgarts Kabine

Der im friesischen Varel geborene Undav wäre auch für die Türkei spielberechtigt, doch das war nicht seine Wunschlösung. "Mir war von vornherein klar, dass ich eher für Deutschland spielen will, weil ich hier aufgewachsen bin. Mir geht es hier sehr gut, ich habe sehr wenig Bindung zur Türkei", erzählte der Angreifer: "Ich habe nur auf den Anruf des Bundestrainers gewartet und war umso glücklicher, als er angerufen hatte."

Da außer ihm auch noch die Teamkollegen Maximilian Mittelstädt und Waldemar Anton als Neulinge berufen wurden und mit Chris Führich ein vierter VfB-Profi zum Aufgebot zählt, sei die Stimmung in der Stuttgarter Kabine entsprechend gelöst gewesen. "Jeder hat sich für den Anderen gefreut in der Kabine. Wir haben ein paar Späße gemacht, zum Beispiel, dass wir nicht mehr mit Nicht-Nationalspielern reden", berichtete Undav.

Ich habe keine Kampfansage. Ich versuche, dem Team zu helfen, positiv zu sein, gute Laune reinzubringen. Deniz Undav

Der verbale Doppelpass von Füllkrug, dessen Teamkollegen Mats Hummels, Niklas Süle, Nico Schlotterbeck und Julian Brandt von Julian Nagelsmann ausgemustert wurde, ließ nicht auf sich warten: "Der Spaß würde bei uns in der Kabine nicht so gut ankommen."

Undav attestierte dem neuen Sturmkollegen einen "sehr guten Abschluss", fügte aber grinsend hinzu: "Nicht besser als meiner." Ob der Stuttgarter das in der Länderspiel-Praxis belegen kann, ist offen. Am Samstag in Lyon gegen Frankreich wird er zunächst auf der Ersatzbank sitzen und darauf hoffen, als Joker zum Zug zu kommen. "Ich habe keine Kampfansage. Ich versuche, dem Team zu helfen, positiv zu sein, gute Laune reinzubringen. Und wenn ich spielen sollte, werde ich Gas geben", sagte er: "Bei einer EM brauchst du nicht elf, sondern 23 Spieler, die ihre Rollen kennen und annehmen." Undav kennt und akzeptiert die für ihn vorgesehene Reservisten-Rolle - und träumt doch von mehr.