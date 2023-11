Undav und Guirassy: "Wir pflegen eine Weltklasse-Beziehung"

Der VfB Stuttgart kann sich bisher auf eines in dieser Saison absolut verlassen: Tore seiner Stürmer. Dass dieser Stürmer nicht unbedingt Serhou Guirassy heißen muss, hat sich einmal mehr an diesem Samstag gezeigt.

Sein 16. Saisontor im erst zehnten Einsatz wäre möglich gewesen. Doch Stuttgarts Torgarant Serhou Guirassy (27) hatte nach Steckpass und allein vor Eintracht-Keeper Kevin Trapp nicht genug Zielwasser getrunken - links am Pfosten vorbei (82. Minute).

Nach dem 2:0 in Köln am 6. Bundesliga-Spieltag war Guirassy deshalb erst zum zweiten Mal in dieser Spielzeit ohne Treffer geblieben.

Machte dem Abschneiden von Überraschungsklub VfB Stuttgart aber gar nichts, schließlich war beim verdienten 2:1-Erfolg in Frankfurt ein anderer Stürmer gleich zweimal erfolgreich zur Stelle. Sein Name: Deniz Undav. Der 27-Jährige, der aufgrund der jüngsten Länderspielreise den Vorzug vor dem noch etwas ausgelaugten Guirassy bekommen hatte, glänzte mit einem Doppelpack.

Warum Undav vor Guirassy? "Es kamen ein paar Punkte zusammen"

"Ich wusste es gestern schon", sagte Undav nach dem Spiel bei "Sky" über seine Startelfnominierung. "Serhou war verletzt, hat dann in der Nationalmannschaft (Guineas; Anm. d. Red.) zwei Spiele gemacht und war ein bisschen müde. Er hat das kommuniziert, und dann hat der Trainer mir gesagt, dass ich vorne spiele."

VfB-Coach Sebastian Hoeneß hatte das Thema schon vor dem Anpfiff adressiert: "Es waren wahrscheinlich die 90 Minuten, die er von Dienstag in den Beinen hatte. Darüber hinaus ist er 24 Stunden nach Hause gereist. Beim letzten Mal kam er auch von der Nationalmannschaft und hat sich im ersten Spiel verletzt. Es kamen ein paar Punkte zusammen. Wir haben sechs Spiele in vier Wochen und eine wichtige Endphase. Es ist die Sicherheitsvariante, aber ich mache keinen Hehl daraus, dass es mir nicht leicht fällt, ihn auf der Bank zu lassen."

"Wir haben Spaß füreinander"

Am Ende hatte der Stuttgarter Trainer damit Recht behalten - und quasi den Sieg aufgestellt. Zugleich untermauerte er einmal mehr die These, dass ein solch gefährlicher Sturm in der Bundesliga rar gesät ist. Von den bislang erzielten 31 Toren, womit die Schwaben nur hinter Spitzenreiter Leverkusen (37) und Verfolger Bayern München (43) rangieren, gehen sage und schreibe 22 auf das Konto der beiden.

15 von Torgarant Guirassy, sieben von Undav. Der aber auch als Garant bezeichnet werden kann. Denn wie ein Blick auf die detaillierten Zahlen zeigt, schießt der Leihspieler von Brighton & Hove Albion alle 68 Minuten ein Tor. Bessere Quoten hier haben nur Münchens Schützenkönig Harry Kane (18 Treffer in zwölf Partien, 58 Minuten je Tor) und eben Guirassy (alle 46 Minuten).

Doch wie ist eigentlich die Stimmung unter den beiden Stuttgartern, die in der Schlussphase etwa 20 Minuten zusammen vorn agiert hatten, während sonst vornehmlich nur einer der beiden zum Zug kommt? Existiert eine angespannte Stimmung? Mitnichten! "Wir pflegen eine Weltklasse-Beziehung", sagte Undav nach dem neunten Saisonsieg. "Wir haben Spaß füreinander und freuen uns, wenn der andere ein Tor macht. Wir lachen, wir freuen uns und wir haben Spaß. So muss das sein."

Da bin ich offen. Für mich ist das alles neu. Deniz Undav über eine mögliche Nationalmannschaftsnominierung

Was dagegen einmal sein könnte: dass auch Undav in einer Länderspielpause los muss und eventuell etwas müde heimkommt. Dafür müsste der Angreifer aber erst einmal nominiert werden. Dem in Achim (Niedersachsen) geborenen Deutsch-Türken sei es dabei egal, aus welchem Lager im Falle des Falles der Anruf kommt: "Da bin ich offen. Für mich ist das alles neu, da ich erst seit zweieinhalb Jahren professionell in einer Liga bin (bis 2020 noch in der 3. Liga für Meppen aktiv; Anm. d. Red.). Ich versuche, es zu genießen. Wenn ein Telefonat kommen sollte, muss man gucken, welche Option die beste wäre."