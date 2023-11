Undav und Guirassy gemeinsam auf dem Feld? Hoeneß und die Frage aller Fragen

Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß würde am liebsten seine beiden Torjäger Serhou Guirassy und Deniz Undav zusammen aufs Feld schicken. Aber wie soll das klappen, ohne das funktionierende System oder ohne einen anderen Leistungsträger zu opfern?

Nach der kurzen Schwächephase gegen die TSG Hoffenheim (2:3) und beim 1. FC Heidenheim (0:2) ist der VfB wieder fest in der Spur. Mit dem 2:1 bei Eintracht Frankfurt und nunmehr 27 Zählern haben die Schwaben Platz 3 gefestigt. Auf Platz 7, den ersten nicht fixen Europapokalplatz, hat man einen Vorsprung von neun Zählern. Stuttgart 2023/24 überzeugt dabei nicht allein durch seine neue mannschaftliche Geschlossenheit. Der VfB verfügt auch noch über zwei außergewöhnliche Stürmer: Serhou Guirassy und Deniz Undav. Der Franzose erzielte bereits 15, der Deutsch-Türke sieben Treffer. Macht zusammen 22 Tore in zwölf Spieltagen.

Zahlen, die an die Zeiten von Fredi Bobic und Giovane Elber erinnern. 1996/97 erzielten die beiden Freunde, die mit Krassimir Balakov das Magische Dreieck bildeten, zusammen 36 Tore (19 Bobic, 17 Elber). Was sie zum besten Sturmduo der VfB-Historie machte. Zwar trafen Jürgen Klinsmann und Karl Allgöwer 1985/86 mit 16 und 21 Treffern sogar einmal mehr. Allerdings war Allgöwer nicht im Sturm, sondern im offensiven Mittelfeld beheimatet. Das treffsicherste Sturmpaar der Bundesligahistorie bildeten im Übrigen 2008/09 Edin Dzeko (26 Tore) und Grafite (28) in der Meistermannschaft des VfL Wolfsburg.

Die Treffsicherheit von Guirassy und Undav macht Stuttgart und Trainer Sebastian Hoeneß einerseits das Leben leicht und gleichzeitig auch schwer. Wohin mit den beiden, wenn der VfB-Trainer im gewohnten 4-2-3-1 spielen lassen will? "Sie können beide zusammenspielen und werden das in naher Zukunft auch tun", meinte der 41-Jährige nach dem Sieg in Frankfurt. "Ich habe da schon Ideen."

Große Leistungsdichte in der Stuttgarter Offensive

Was einfacher klingt, als es in Wirklichkeit ist. Das Stuttgarter Kollektiv funktioniert. Die Erfolge werden von allen erarbeitet und von den beiden Torjägern veredelt. Gerade in der Offensive herrscht eine große Leistungsdichte, die zuletzt zum Beispiel Silas auf die Bank brachte.

Im kommenden Heimspiel gegen Bremen am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) dürfte die Rückkehr von Guirassy in die Startformation außer Frage stehen. Aber wohin mit Undav, dem Hoeneß eine herausragende Form bescheinigt? In der bisherigen Grundformation im 4-2-3-1 ist keine echte zweite Spitze vorhanden. Enzo Millot hat sich den Platz im Zentrum längst erarbeitet. Undav ist kein Flügelspieler und verfügt nicht über das geforderte Tempo von Chris Führich oder Jamie Leweling.

Sollte Hoeneß an der Viererkette festhalten wollen, wäre es logisch, Josha Vagnoman für den fehlenden Hiroki Ito (Muskelverletzung) zu bringen. Der Ex-Hamburger würde rechts übernehmen, Maximilian Mittelstädt links bleiben und Waldemar Anton und Dan-Axel Zagadou die Innenverteidigung bilden. Statt einer Doppelsechs könnte Ataan Karazor allein vor die Abwehr rücken. Vor ihm würden Angelo Stiller und Enzo Millot positioniert. Führich links, mehr auf dem Flügel, und Undav für den zuletzt ebenfalls guten Leweling und etwas zentraler orientiert, würden Guirassy zuarbeiten.

Aber auch ein Taktikwechsel, der bisher allerdings eher unerwünscht war und nur bei Bedarf innerhalb einzelner Spielphasen angewandt wurde, wäre denkbar. Hierbei würde vieles für ein 3-4-3 sprechen. Itos Rolle links fiele an Mittelstädt, der zuletzt überzeugte und zusammen mit Anton und Zagadou die Innenverteidigung bilden würde. Stiller und Karazor behielten die Herrschaft über die Doppelsechs, Leweling und Führich die über die beiden Flügel. Offensiv wie auch defensiv, wo sie die Abwehr zur Fünferkette machen. Guirassy würde im Sturmzentrum schließlich von Millot und Undav unterstützt.

Klingt logisch, ist für Trainer Hoeneß allerdings vielleicht zu durchschaubar. Man darf gespannt sein, was der Chefcoach, der seine Personalplanungen lieber geheim hält, aus dem Hut zaubert.