Undav: "Serhou könnte mit Augenbinde spielen"

Sie sind Konkurrenten und gleichzeitig Kollegen im Stuttgarter Sturm. Deniz Undav gerät ins Schwärmen, wenn er von Rückkehrer Serhou Guirassy spricht. "Er könnte mit Augenbinde spielen und würde treffen."

Der Torjäger ist zurück und tut, was ein Torjäger eben so tut. Auch nach seiner dreiwöchigen Verletzungspause. Kaum auf den Platz zurückgekehrt schnappte sich Guirassy am Samstag beim 2:1 gegen Borussia Dortmund den Ball zum entscheidenden Elfmeter. Ohne Zögern, ohne eine Miene zu verziehen, ohne Selbstzweifel.

Selbstsicherheit, die seinen Kollegen gutgetan hätte, die in den jüngsten drei Versuchen zuvor vom Punkt erfolglos geblieben waren. Eine Negativserie, die es bei den Schwaben zuletzt von Januar bis Dezember 2021 gegeben hat. Diesmal gingen Deniz Undav, der beim 2:3 gegen Hoffenheim an TSG-Keeper Oliver Baumann scheiterte; Silas, der beim 0:2 in Heidenheim in den Himmel schoss; und Chris Führich, der gegen die Borussen an Gregor Kobel nicht vorbeikam, leer aus.

Guirassy, der zuletzt wegen eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel pausieren musste, vollstreckte dagegen ungerührt. Der 15. Treffer des Franzosen in seinem neunten Bundesligaspiel. Eine glänzende Quote. "Serhou kann alles", sagt Undav bewundernd zu den Vollstreckerqualitäten seines Mitstreiters. "Er kann sogar mit Augenbinde spielen und einfach schießen: Der Ball würde trotzdem ins Tor gehen."

In den neun Spielen mit dem Franzosen holte Stuttgart acht Siege bei einer Niederlage, in den beiden Spielen ohne Guirassy gab es zwei Niederlagen. Auch wenn Undav als Vertreter des Nationalspielers aus Guinea durchaus ähnliche Torjägerqualitäten beweist. Fünf Treffer in acht Bundesligaspielen gehen auf sein Konto. Dabei war der 27-Jährige fünfmal in Teilzeit beschäftigt, kam von der Bank. Was ihm mit der Rückkehr Guirassys wieder droht.

"Das Team hat einen gewissen Spirit"

Der Deutsch-Türke selbst will sich darüber keine Gedanken machen. "Das muss man den Trainer fragen", so Undav. "Ich versuche, Gas zu geben, wenn ich mit Serhou spiele. Darauf hoffe ich." Wie schon in der Schlussphase gegen Dortmund. Als der Leihspieler von Brighton & Hove Albion hinter Guirassy rückte, um diesen gemeinsam mit Enzo Millot aus der Tiefe heraus mit Vorlagen zu unterstützen.

Von Futterneid keine Spur. Mannschaftliche Geschlossenheit ist nicht Mittel zum Zweck sondern ein Erfolgsrezept. Dies mache den Klub momentan erfolgreich. "Das Team hat einen gewissen Spirit, einen Zusammenhalt", sagt Fabian Wohlgemuth. Die beiden Niederlagen zuvor hätten nichts daran geändert. "Atmosphäre, und dass Menschen zusammen funktionieren, ist total wichtig", erklärt der Sportchef. "Atmosphäre ist ein wichtiger Baustein, damit Dinge funktionieren." Mit nunmehr acht Saisonsiegen haben die Stuttgarter jetzt schon einen Erfolg mehr als in der kompletten Vorsaison eingefahren.