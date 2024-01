Undav: "Ich bin ein Straßenkicker"

Das 5:2 gegen Leipzig hallt nach. Mit Deniz Undav erzielte zum dritten Mal in dieser Saison ein Stuttgarter mindestens drei Treffer in einer Partie. Der Vereinsrekord liegt bei vier Glanzleistungen dieser Art.

Die neue Trainingswoche in Stuttgart hat begonnen. Mit bester Laune nach dem überzeugenden 5:2 gegen RB. Der VfB hat den drohenden Druck, mit drei Niederlagen ins neue Jahr zu starten, abgestreift. Auch dank Deniz Undav, dessen Dreierpack gegen die Sachsen der dritte eines VfB-Profis in dieser Saison ist. Die anderen beiden erzielte Serhou Guirassy beim FSV Mainz und gegen den VfL Wolfsburg (Endstand jeweils 3:1).

Undav in einer Reihe mit unvergessenen VfB-Torjägern

Der Rekord sind vier Dreierpacks (oder mehr) in einer Spielzeit. Aufgestellt in der Spielzeit 1985/86, als Jürgen Klinsmann einmal drei und einmal sogar fünf Treffer erzielte. Dazu kamen jeweils die "Dreier" von Karl Allgöwer und Michael Nußhöhr. 1983/84 hießen die Dreierpacker Dan Corneliusson (zweimal) und Allgöwer. 1996/97 waren es Fredi Bobic (zweimal) und Matthias Hagner und 2004/05 Kevin Kuranyi (zweimal) und Cacau. Unvergessene Torjäger, in deren illustre Reihe sich Undav und der beim Afrika-Cup befindliche Guirassy wiederfinden.

"Deniz verfügt über eine sehr schnelle Auffassungsgabe", sagt Fabian Wohlgemuth über den Deutsch-Türken, der gegen Leipzig jeweils mit rechts, links und dem Kopf getroffen hat. Dem Sportdirektor imponiert dessen "Torriecher, dieses Gefühl für den Brennpunkt in jeder Situation". Eine Qualität, die man nicht oder maximal sehr schwer erlernen oder sich antrainieren kann. Die man einfach hat oder eben nicht hat.

Du musst im Kopf versuchen, schneller zu sein als der Gegner, um bestimmte Situationen vorher schon zu erkennen. Deniz Undav

Undav weiß um dieses spezielle Können. "Ich habe es zum Glück", so der 27-Jährige, der sich "einen schlauen Spieler" nennt. "Du musst im Kopf versuchen, schneller zu sein als der Gegner, um bestimmte Situationen vorher schon zu erkennen. Das habe ich als kleines Kind gelernt. Ich bin ein Straßenkicker."

Undavs EM-Chancen steigen mit jedem Treffer

Ob diese Qualität den Leihstürmer von Premier-League-Klub Brighton Hove & Albion zur Nationalmannschaft und zur von ihm ersehnten Teilnahme an der Heim-Europameisterschaft im kommenden Sommer führt, ist nicht garantiert. Die Chancen stehen gut und steigen jedenfalls mit jedem Treffer.

Wohlgemuth will einer Beurteilung durch Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht vorgreifen. Für den Stuttgarter Sportdirektor sind allerdings "drei Tore in einem Spitzenspiel, zumindest innerhalb Deutschlands, schon außergewöhnlich". Aktuell ist Undav mit zwölf Treffern bester für den DFB spielberechtigter Akteur der Bundesliga.