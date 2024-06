Undav fühlt sich "überragend" - doch war es sein letztes Stuttgart-Heimspiel?

Deniz Undav war nach seinem ersten EM-Einsatz am Mittwoch selig - und blickte nach vorn. Offen ist, ob er auf absehbare Zeit noch einmal im Stuttgarter Stadion auflaufen wird.

"Wenn die Rahmenbedingungen stimmen", wollte Julian Nagelsmann am Mittwoch in Stuttgart gegen Ungarn dem einen oder anderen VfB-Profi aus der zweiten Reihe zum ersten EM-Einsatz verhelfen. Und sie stimmten: Nachdem Ilkay Gündogan in der 67. Minute zum 2:0 getroffen und damit den Achtelfinaleinzug auf den Weg gebracht hatte, dauerte es nur fünf Minuten, ehe Chris Führich für Jamal Musiala in die Partie kam. Und in der 84. Minute war es dann auch für Deniz Undav so weit.

Der 27-Jährige, dessen kurioser Karriereweg schon so oft erzählt wurde, betrat unter Sprechchören den Rasen, auf dem er in der abgelaufenen Saison zehn seiner 18 Saisontore für den VfB erzielt hatte. Viel beizutragen hatte er in den knapp zehn Minuten nicht mehr - dreimal war er am Ball, zweimal passte er, einmal kam sein Zuspiel an (während er einen Steilpass in Richtung Niclas Füllkrug viel zu scharf spielte).

Doch egal: "Ich fühle mich überragend", bilanzierte Undav nach seinem dritten und außergewöhnlichsten Länderspiel selig bei MagentaTV. "Ich habe die ganze Zeit die Hoffnung gehabt, dass ich meine Einsatzminuten kriegen werde. Jetzt habe ich sie bekommen, auch noch im Heimstadion. Ich bin überglücklich, dass ich das geschafft haben, aber der Sieg ist natürlich wichtiger." Souverän war er trotz einiger Hürden vor der Pause obendrein. "Durch Ilkays Tor war es eigentlich zu Ende, und wir haben den Ball nur noch laufen lassen."

Sollte Deutschland am Sonntag gegen die Schweiz den Gruppensieg perfekt machen ("Wir erwarten von uns selbst, dass wir das Spiel gewinnen"), könnte Undav zwar in einem möglichen Viertelfinale am 5. Juli noch einmal in die Stuttgarter Arena zurückkehren. Dennoch ist es nicht unwahrscheinlich, dass Undav am Mittwoch auf absehbare Zeit letztmals in seinem "Heimstadion" aufgelaufen ist - weil er und seine Teamkollegen erstmal das Viertelfinale erreichen und dort die Rahmenbedingungen erneut stimmen müssten, vor allem aber, weil Undav nach der EM womöglich nicht mehr zum VfB zurückkehrt.

Der VfB droht auch Führich und Anton zu verlieren

Obwohl er seinen Wunsch, Brighton nach dem Leihjahr endgültig gen Stuttgart zu verlassen, schon oft und mit Nachdruck kommuniziert hat, hakt die Festverpflichtung bedenklich, weil Brighton, nun trainiert von Fabian Hürzeler, über eine Rückkaufoption verfügt. Auch Führich, der zu Borussia Dortmund tendiert, könnte sein letztes "Heimspiel" erlebt haben - das einzig der von Bayer Leverkusen und dem BVB umworbene Waldemar Anton bis zum Schluss von der Bank aus verfolgen musste.