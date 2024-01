Undav freut sich nach "Gerede" über Dreierpack

Mit einem Paukenschlag beendete der VfB Stuttgart seine kurze Negativserie von zwei Niederlagen nacheinander. Beim beeindruckenden 5:2 gegen Leipzig ragte ein Spieler aus einem starken Kollektiv noch heraus.

Erzielte gegen Leipzig seinen ersten Dreierpack in der Bundesliga: Deniz Undav. IMAGO/Michael Weber

"Der Sieg war sehr, sehr wichtig für uns mental. Wir haben ein überragendes Spiel gemacht", meinte Deniz Undav bei "Sky" nach der Partie. "Wir wussten, dass wir nach den letzten zwei Spielen eine Reaktion zeigen mussten", so der Torjäger weiter, der sein Tore-Konto durch seinen ersten Dreierpack in der Bundesliga auf nunmehr zwölf ausbaute und damit auf Rang vier der Torjäger-Liste kletterte.

"Er ist ein Instinktfußballer, der vom Straßenfußball kommt", erhielt Undav derweil viel Lob von Seiten von Stuttgarts Coach Sebastian Hoeneß. Der 27-Jährige könne daher bestimmte Situationen erahnen, die andere Spieler so nicht erahnen könnten.

Undav denkt nicht an das Nationalteam

Dabei hatte sich eine solche Partie für Undav im Vorfeld nicht unbedingt abgezeichnet, weil er "unter der Woche leicht k.-o." gewesen sei. "Es war ein sehr intensives Spiel für mich. Leipzig hat zwei Chancen, macht zwei Tore und so mussten wir immer wieder zurückkommen. Das haben wir geschafft; auch, weil Jamie endlich sein Tor gemacht hat zu einem perfekten Zeitpunkt", spielte der Stürmer auf den ersten Bundesliga-Treffer von Jamie Leweling (im 19. Einsatz für den VfB) zum zwischenzeitlichen 3:1 an.

Das seit geraumer Zeit - auch durch Undavs eigene Aussagen sowie die von Bundestrainer Julian Nagelsmann - immer wieder aufkommende Thema deutsche Nationalmannschaft, habe ihn zuletzt nicht beschäftigt, erklärte er: "Darüber denke ich gar nicht nach. Die letzten Spiele habe ich kein Tor gemacht, da war das Gerede groß. Jetzt habe ich zum Glück drei Tore gemacht und kann ja vielleicht auch dem Team in der nächsten Woche mit einem Tor helfen."

Wohlgemuth freut sich: "Teilweise auch Spektakel"

Sogar mehrmals sprach Undav davon, welches "Gerede", zunächst benutzte er sogar das Wort "Geschrei", es aufgrund der beiden Niederlagen zum Jahresauftakt in Gladbach (1:3) und in Bochum (0:1) gegeben habe. Auch Alexander Nübel nahm darauf Bezug: "Wir sind zuletzt zusammengesessen und haben diskutiert. Aber wir sind klar geblieben. Nach den letzten beiden Jahren in Stuttgart muss man das einordnen", betonte der Keeper, dass der aktuelle Höhenflug keineswegs selbstverständlich sei.

Ein wenig überschwänglicher äußerte sich da schon Fabian Wohlgemuth. "Wir haben eine eindrucksvolle Leistung geboten, teilweise auch Spektakel", sagte der Stuttgarter Sportdirektor. Undav hatte derweil nach der Partie noch ein sehr kurzfristiges Ziel, denn er wollte sich gerne den Spielball seines Dreierpacks sichern: "Der ist beim Schiri, ich muss da jetzt nochmal in seinen Raum gehen und noch ein bisschen mit ihm quatschen", meinte er grinsend.