Undav erleidet Muskelfaserriss

Der VfB Stuttgart muss im Angriff vorerst erneut umbauen. Diesmal fällt Deniz Undav aus - allerdings womöglich nur für ein Spiel.

In Darmstadt machte bei Deniz Undav erneut der Oberschenkel Probleme. IMAGO/Sportfoto Rudel

Den Jubel über den nächsten wichtigen Schritt in Richtung Champions League ließ sich Deniz Undav nicht nehmen. Dass ihn Schmerzen plagten, war nach dem hart erkämpften Stuttgarter 2:1-Auswärtssieg beim SV Darmstadt 98 am Samstagnachmittag aber nicht zu übersehen. Am Montag nun teilte der VfB nach genaueren Untersuchungen mit, dass sich Undav einen "kleinen Muskelfaserriss im linken hinteren Oberschenkel" zugezogen habe.

Damit hat sich die Hoffnung von Trainer Sebastian Hoeneß, dass es "nichts Strukturelles" ist, zwar nicht erfüllt, trotzdem kommt sein Angreifer wohl noch halbwegs glimpflich davon. Nach Klubangaben wird Undav nur das bevorstehende Heimspiel gegen den 1. FC Köln am Samstag (15.30 Uhr) definitiv verpassen und "bei optimalem Heilungsverlauf" schon eine Woche später im Gastspiel beim VfL Wolfsburg (2. März, 18.30 Uhr, beide LIVE! bei kicker) wieder dabei sein. Auch Julian Nagelsmann stünde er damit zur Verfügung, sollte der Bundestrainer ihn für die Länderspiele in Frankreich (23. März) und gegen die Niederlande (26. März) tatsächlich nominieren.

Schon vor dem Darmstadt-Spiel hatte Undav immer wieder Probleme am linken hinteren Oberschenkel gehabt und in den vergangenen beiden Wochen nur teilweise mittrainiert. "Um ehrlich zu sein, war es nicht geplant, ihn so lange auf dem Platz zu lassen", hatte Hoeneß eingeräumt. "Aber ein Stück weit hat uns das Spiel dazu gezwungen."

19 Scorerpunkte in 19 Bundesligaspielen

Bis zur 81. Minute hatte Undav am Samstag durchgehalten und nach Pascal Stenzels Gelb-Roter Karte (45.+22) in Unterzahl mitgeackert. Der 20. Scorerpunkt im 19. Bundesliga-Spiel war ihm dabei nicht vergönnt - in den drei Spielen zuvor hatte er zusammen satte sieben gesammelt. Bislang kommt er auf 14 Treffer und fünf Vorlagen.

Weil Serhou Guirassy beim Afrika-Cup weilte, hatte die Verantwortung im Angriff zuletzt vor allem auf Undav gelastet. Mindestens gegen Köln wird es nun wie schon mal zu Saisonbeginn, als Undav einen Außenbandanriss im Knie auskurierte, umgekehrt sein. Guirassy feierte in Darmstadt sein Comeback und besorgte mit seinem 18. Saisontor die Führung.