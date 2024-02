Undav: "Die beiden besten Mannschaften der Liga haben gegeneinander gespielt"

Der Pokal-Kracher zwischen Leverkusen und Stuttgart glich einem Spektakel, das Bayer für sich entschied. Beim VfB schob man nach Abpfiff Frust, auch weil mehr drin gewesen wäre.

"Wenn du in Leverkusen zweimal führst, musst du das Ding nach Hause bringen", sagte Deniz Undav nach dem 2:3 in Leverkusen bei der ARD und trauerte den eigenen Chancen hinterher. "Wenn du solche Chancen hast, musst du sie nutzen", wusste der Stürmer, der aber auch viel Lob für den Gegner hatte.

Es sei ein "sehr harter Fight" gewesen, in dem die Werkself "in gewissen Momenten immer einen Schritt voraus war", während seine Stuttgarter "einen Schritt zu spät" waren. Am Ende habe man "gekämpft, gekämpft und gekämpft - und leider haben wir nicht gewonnen. Wir haben den Kürzeren gezogen."

Die Art und Weise, wie man verloren hat, schmerzte allerdings sehr. Waldemar Anton und Chris Führich hatten den Bundesliga-Dritten zweimal in Führung gebracht, Robert Andrich und Amine Adli hatten jeweils wieder ausgeglichen. In der 90. Minute war es Florian Wirtz, der mit großer Übersicht aus dem linken Halbfeld zu Jonathan Tah flankte - 3:2 und Bayer stand im Pokal-Halbfinale.

Wir haben ein unglaubliches Spiel gemacht Waldemar Anton

"In der letzten Minute ein Tor zu bekommen, tut enorm weh", gab Anton anschließend zu und suchte nach einer Erklärung für das Aus. "Mir fehlen die Worte. Wir waren griffig, bissig in den Zweikämpfen, haben wenig zugelassen und hatten die ein oder andere Chance mehr als Leverkusen", ließ der Verteidiger das Spiel vor seinem inneren Auge Revue passieren und gab dabei aber auch zu: "Wir haben aber zu einfache Fehler gemacht, die dann zu Gegentoren geführt haben.

Leverkusen hat "weltklasse gespielt"

Gegen ein Topteam wie Bayer dürfe so etwas nicht passieren, da man ansonsten "am Ende mit leeren Händen dasteht", wie es dem VfB nun auch passiert ist. "Nichtsdestotrotz: Wir haben ein unglaubliches Spiel gemacht", zeigte sich Anton auch stolz über die eigene Leistung. Die Partie "hätte in beide Richtungen gehen können", war sich der 27-Jährige sicher. Letztlich würden "auf so einem Top-Level Kleinigkeiten entscheiden. Und die Leverkusener haben es in der ein oder anderen Situation weltklasse gespielt."

Beifall für die Werkself kam auch von Undav. "Hut ab vor Leverkusen", lobte der 27-Jährige und meinte mit Blick auf den "harten Pokal-Fight: Ich glaube, die beiden besten Mannschaften der Liga haben gegeneinander gespielt." Fakt ist: Nur eine Mannschaft konnte ins Pokal-Halbfinale einziehen - und das war eben Bayer 04 Leverkusen. "Wir sind raus aus dem Pokal, das tut natürlich weh", verriet Undav, betonte aber zugleich, dass das eben zum Fußball gehöre.

"Mund abwischen und weiter geht's", sei nun das angebrachte Motto. "Jetzt liegt der volle Fokus auf der Bundesliga, um da so erfolgreich wie möglich weiterzumachen", forderte der Stürmer und verriet auch, was man denn besser machen könne: "Wir müssen an Kleinigkeiten arbeiten, manchmal vor dem Tor auch mal abspielen." Das können die Schwaben am Sonntag im Heimspiel gegen Mainz 05 (LIVE! ab 15.30 Uhr bei kicker) gleich mal ausprobieren.