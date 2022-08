Und wer schießt jetzt die ganzen Tore?

Robert Lewandowski ist weg, Erling Haaland auch. Wer soll nun in dieser Saison in der Bundesliga die ganzen Tore schießen?

Fünfmal nacheinander erzielte Robert Lewandowski vom FC Bayern die meisten Tore der Liga. Doch der Stürmer spielt jetzt in dem Land Spanien, Erling Haaland wechselte nach England.

Nun fragen sich Fans: Wer wird der neue Stürmer-Star der Bundesliga? Erfolgreiche Stürmer gibt es in der Liga noch immer genug. Da ist zum Beispiel Patrik Schick von Bayer Leverkusen. Er traf in der vergangenen Bundesliga-Saison 24 Mal ins Tor. Auch Christopher Nkunku und Anthony Modeste - er spielt jetzt in Dortmund - schossen viele Tore.

Haben Mané und Werner Chancen?

Dazu kommen einige neue Angreifer: Sadio Mané stürmt neuerdings für den FC Bayern. Timo Werner kehrte zu RB Leipzig zurück. Einige von ihnen werden auch an diesem Wochenende auf dem Platz stehen. In der Liga steht der zweite Spieltag an.

Wer am Ende der Saison die meisten Tore geschossen hat, gewinnt die kicker-Torjägerkanone. Und so steht es aktuell in der Wertung.