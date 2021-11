Und wenn es vor der WM passiert? - Flick schließt 2G nicht aus

Der Corona-Fall von Niklas Süle und seine Folgen haben beim DFB-Team für massive Störfeuer vor dem Länderspiel gegen Liechtenstein gesorgt. Aktuell ist das kein großes Problem, vor der WM aber wäre es eins.

Turbulenter Jahresausklang: Bundestrainer Hansi Flick am Mittwoch in Wolfsburg. Getty Images

Von der Nationalelf berichten Matthias Dersch, Oliver Hartmann, Karlheinz Wild und Sebastian Wolff

Man stelle sich einmal vor, Deutschland wäre noch nicht für die kommende WM in Katar qualifiziert, sondern wäre im bevorstehenden Länderspiel gegen einen Gegner der Topkategorie dringend auf einen Sieg angewiesen - und es müssten kurz vorher aufgrund eines Corona-Falls gleich fünf Spieler in die häusliche Quarantäne: Die Aufregung um die Wade der Nation - die bis heute eigentlich Michael Ballacks Wade ist -, die es vor der WM 2006 gab, wäre wohl nichts gegen das, was in diesem Falle auf das DFB-Team zukommen würde.

Zugegeben, es ist ein Gedankenspiel - aber gänzlich abwegig ist es nicht in diesen turbulenten Tagen von Wolfsburg, die der deutschen Mannschaft und ihrem Bundestrainer Hansi Flick noch einmal deutlich vor Augen führten, dass die Corona-Pandemie eben noch nicht vorbei ist.

Flick wirkte am Mittwoch geknickt

Am Montagabend hatte eine für vollständig immunisierte Nationalspieler freiwillige PCR-Prüfung einen positiven Test beim genesenen und geimpften Niklas Süle ergeben. Der bekanntermaßen ungeimpfte Joshua Kimmich sowie Jamal Musiala, Serge Gnabry und Karim Adeyemi wurden daraufhin als Kontaktpersonen in die häusliche Quarantäne geschickt - die in der Regel nur veranlasst wird, wenn kein vollständiger Impfschutz besteht. Vier weitere Nationalspieler, die per Flugzeug gemeinsam mit dem eben genannten Quartett angereist waren, durften bleiben, mussten aber gewisse Regeln befolgen.

Das Training wurde verschoben, Spieler nachnominiert, die Öffentlichkeit informiert. Mit Sport hatte das, was am Montagabend und den halben Dienstag rund um das DFB-Team passierte, nur wenig zu tun. Erst am Nachmittag, als die Mannschaft sich auf dem Trainingsplatz traf, begann die eigentliche Vorbereitung auf das kommende Länderspiel-Doppel gegen Liechtenstein (Donnerstag, 20.45 Uhr) und in Armenien (Sonntag, 18 Uhr, beide LIVE! bei kicker).

Als Bundestrainer stellt man sich die Vorbereitung ganz sicher anders vor - auch wenn man bereits das Ticket für dem WM in der Tasche hat und der nächste Gegner auch mit einer personell ausgedünnten Mannschaft kein Problem darstellen sollte. Denn die Zeit, die einem bleibt mit seinen Spielern, ist ja ohnehin begrenzt im dicht getakteten Terminkalender des Profifußballs. Entsprechend geknickt, ja fast defätistisch wirkte Hansi Flick, als er am Mittwoch vor die Medien trat und - man ahnt es - vor allem Fragen zum Thema Corona beantworten musste.

Eine Lehre, die vielleicht zur rechten Zeit kommt

Man habe mehr gemacht als vorgeschrieben, nur deshalb sei Süle positiv getestet worden. "Dass bei uns was passiert, war fast vorauszusehen", sagte Flick mit müde wirkendem Blick, bevor er sich - eingerahmt in Sätze des Verständnisses für die Minderheit, die sich den schützenden Pieks noch nicht abgeholt haben - dann mit einer klaren Ansage an eben jene in dieser Gesellschaft (und seiner Mannschaft) wendete: "Ich bin der Meinung, dass wir, wenn wir aus dieser Pandemie herauskommen wollen, uns impfen lassen sollten."

Wären bereits heute alle Nationalspieler geimpft - oder hätte der DFB von vornherein nur geimpfte Nationalspieler nominiert -, wäre wohl nur Süle ausgefallen. Der erste Dominostein wäre zugleich der Letzte gewesen. Es ist eine Lehre, die vielleicht zur rechten Zeit kommt - und nicht erst kurz vor der WM in Katar, wenn die Zeit noch knapper, das Interesse größer und der Druck ungleich höher wäre.

Flick vermied es am Mittwoch zwar, sich ähnlich klar wie zur Impffrage auch in der Frage zu äußern, ob man beim DFB-Team nicht freiwillig auf 2G wechseln sollte, um Situationen wie in dieser Woche zu vermeiden. Aber seine artikulierte Hoffnung, dass sich so etwas wie jetzt in Wolfsburg nicht noch einmal wiederhole, konnte man durchaus als Indiz sehen, sich darüber für die Zukunft zumindest Gedanken zu machen, nur noch vollständig immunisierte Spieler einzuladen.

Müller hält es in Bierhoffs und Löws Devise von 2014

Sein finales Ziel für dieses Jahr - 27 Punkte in der Gruppe J - hat Flick unterdessen trotz der jüngsten Störfeuer beibehalten. Überambitioniert ist das nicht angesichts des überschaubaren Niveaus der letzten beiden Gegner Liechtenstein und Armenien. "Wir haben noch immer eine deutlich bessere Besetzung als unsere kommenden Gegner", sekundierte Thomas Müller, der am Mittwoch nach Flick das Pressepodium in Wolfsburg bestieg, den Bundestrainer.

Dass Spieler ausfallen - damit müsse man eben klarkommen. Er persönlich halte es mit der Devise, die einst Nationalmannschafsdirektor Oliver Bierhoff und der damalige Bundestrainer Joachim Löw vor der WM 2014 ausgegeben hätten: "Weltmeister wird derjenige, der mit den Bedingungen am besten klarkommt." Was damals Bezug nahm auf das anspruchsvolle Klima, gelte heute für Corona. "Und wir", versicherte der Routinier, "haben eine schlagkräftige Truppe."

Jener Löw, der diesen Spruch einst prägte, wird auch am Donnerstagabend in Wolfsburg zugegen sein und es sich von der Tribüne aus anschauen, wie die Mannschaft seines Nachfolgers Flick die Bedingungen bewältigt. Eigentlich sollte dem früheren Bundestrainer vor ausverkaufter Kulisse ein gebührender Abschied bereitet werden. Doch die Corona-Problematik hat auch diesen Akt an den Rand gedrängt. Gefeiert werden soll trotzdem - unter 2G-Bedingungen.