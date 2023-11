Und Upamecano war weg: Ein Zweikampf als Symptom

Zu wenig Aggressivität, Tempo, Wille und Gefahr: Wieder einmal bekommt Borussia Dortmund von Bayern München die Grenzen aufgezeigt - und verliert den Anschluss.

Die Konversation war kurz, auch besonders tief ging der Austausch zwischen Nico Schlotterbeck und Dayot Upamecano in der vierten Minute nicht. Während sich Leroy Sané im südwestlichen Teil des Dortmunder Rasens bereitmachte, um die erste Ecke des Spiels in die Mitte zu zirkeln, fragte der Dortmunder Innenverteidiger seinen Münchner Kollegen in der Mitte in dessen Muttersprache "Ca va?", also wie es ihm gehe. Der Franzose antwortete belustig "Ca va. Et toi?", alles okay - und bei dir? Die erneute Antwort wartete er allerdings nicht ab, sondern setzte sich schnell ab und traf ohne seinen polyglotten Gegenspieler in der Nähe unbedrängt zum Führungstreffer.

Eine nette Episode des Spitzenspiels zwischen dem BVB und den Bayern am Samstag, die gleichzeitig auch den eklatanten Unterschied aufzeigte: Der Münchner entschlussfreudig, dynamisch, erfolgreich, der Dortmunder eher weniger. So wie in dieser Szene ließ sich der BVB fast über die gesamten 90 Minuten vom FCB abkochen, das 0:4 aus Sicht der Heim-Mannschaft war ein Lehrstück in Sachen Aggressivität, Griffigkeit und Bereitschaft. Am Ende zeigten die Statistiken einen ausgeglichenen Ballbesitz, eine knapp positive Zweikampfbilanz für Dortmund, sogar einen Torschuss mehr - und doch ein Klassenunterschied in den entscheidenden Szenen.

Ein Klassenunterschied vor allen Gegentoren

Vor dem 0:1, als Schlotterbeck zu wenig Gegenwehr leistete und zwei Dortmunder unter dem Ball durchtauchten; vor dem 0:2, als Marius Wolf zu spät in einen Zweikampf kam und Mats Hummels in der Lücke hinter dem Rechtsverteidiger keine Chance im Laufduell mit Sané hatte; vor dem 0:3, als die herausgerückten Innenverteidiger Schlotterbeck, Hummels und Außen Karim Adeyemi keinen Zugriff bekamen und in ihrem Rücken alles offen war; vor dem 0:4, als Felix Nmecha und Niklas Süle den Ball im Spielaufbau verloren und Harry Kane so dessen dritten Treffer auf dem Silbertablett servierten.

"Bayern hat die Räume, die wir ihnen gegeben haben, sehr gut genutzt", befand Sportdirektor Sebastian Kehl nach Schlusspfiff. Und Trainer Edin Terzic holte in der Pressekonferenz zu einer kleinen Generalkritik aus. "Bayern war uns in allen Bereichen überlegen", analysierte der 41-Jährige: "Wie sie den Ball beschützt haben, wie aggressiv sie waren" - sein Team habe "mit dem Tempo nicht Schritt halten" können, nach dem frühen 0:2 "keine Sicherheit zurückbekommen" und "sehr viele Chancen" zugelassen.

In den kommenden Wochen gibt es viel zu gewinnen - und verlieren

Kurzum: Das erhoffte Duell auf Augenhöhe, das die anderen Spitzenteams Bayer Leverkusen und RB Leipzig dem FC Bayern in der laufenden Saison bei ihren Unentschieden schon bieten konnten, fand am Samstag beim nach der Fast-Meisterschaft im vergangenen Jahr vermeintlichen Top-Herausforderer zu keiner Zeit statt - Klassenunterschied statt Klassiker.

Die gute Form der vergangenen Wochen, die Spielstärke und taktische Reife der überzeugenden Siege in Newcastle und gegen Hoffenheim zuletzt, die Widerstandskraft beim 3:3 in Frankfurt, all das war nicht zu sehen, als es darauf ankam, wie so oft schon gegen die Bayern in den vergangenen Jahren und letztmals im April beim gnädigen 2:4 in München.

Sieben Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Leverkusen, fünf auf den Rekordmeister sind es nun in der Tabelle. Eine frühe Hypothek im Duell mit zwei Teams, die sich bisher in der Liga kaum Ausrutscher geleistet haben. Und in den kommenden Wochen warten ähnliche Kaliber: Newcastle, Milan und Paris, Stuttgart, Leverkusen und Leipzig. Es gibt viel zu gewinnen, aber auch viel zu verlieren - die Leistung vom Samstag sollte da ein Ausrutscher bleiben.