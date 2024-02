"Und täglich grüßt das Murmeltier": So hat Kovac sich gerettet - vorerst

Das fünfte Remis im sechsten Spiel im Jahr 2024 und eine engagierte Leistung seiner Mannschaft beim 1:1 gegen Borussia Dortmund reichten aus, damit Niko Kovac beim VfL Wolfsburg im Amt bleibt. Der Trainer steht unverändert auf der Kippe und muss Ergebnisse liefern.

Niko Kovac begab sich am Samstagabend mal eben nach Hollywood. "Und täglich grüßt das Murmeltier", erinnerte der Trainer des VfL Wolfsburg an einen Filmklassiker - man wird das Gefühl nicht los, in einer Zeitschleife festzustecken. "Ich erzähle immer wieder dasselbe", räumt der 52-Jährige ein, "es tut mir leid".

Nach dem 1:1 gegen Borussia Dortmund war es jedoch deutlich nachvollziehbarer als sehr häufig in den vergangenen Monaten, dass Kovac seine Mannschaft im Überschwang lobte, obwohl sie mal wieder nicht gewonnen hatte. Die Negativserie wuchs auf sieben Spiele ohne Sieg an, von den vergangenen 16 Partien konnte der VfL ohnehin nur zwei gewinnen. Und dennoch hält Kovac unverdrossen an seiner Marschroute der zurückliegenden Monate fest: "Die Art und Weise, wie die Jungs das machen, ist richtig gut. Dass wir uns nicht belohnen, das ist das Ärgerliche und das Enttäuschende für die ganze Mannschaft und auch für mich."

Kovac: "Ich bin überhaupt nicht entscheidend"

Er, der Trainer, stand nun mal besonders im Blickpunkt gegen die Borussia, der seine Spieler zu 64 Prozent den Ball überließen, während sie immer wieder gekonnt Nadelstiche setzten. Eine Niederlage gegen den BVB hätte zwar nicht zwingend zur Entlassung Kovacs geführt, sie wäre aber sehr wahrscheinlich gewesen.

Eine desolate Leistung inklusive Pleite hätte ziemlich sicher das Aus für den 2022 angetretenen Coach bedeutet. Druck, mit dem der Kroate umgehen muss und, wie er betont, auch kann. "Ich bin überhaupt nicht entscheidend in diesem ganzen Film."

Der erst einmal in die Verlängerung geht. Geschäftsführer Marcel Schäfer, der den Auftritt seiner Mannschaft als Bestätigung für das Festhalten am Fußballlehrer wertete, und auch Sebastian Schindzielorz unterstrichen, dass es vorerst weitergeht mit Kovac. "Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie willig ist und Leidenschaft hat", betont der Sportdirektor und erklärt zur Trainerfrage: "Ich glaube, dass die Leistung Antwort genug ist."

Wolfsburg nun gegen Frankfurt, Stuttgart und Leverkusen

Zumindest für dieses Wochenende. Am kommenden Spieltag reist der VfL zu Kovacs Ex-Klub Eintracht Frankfurt, anschließend geht es gegen den VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen. Spiele gegen potenziell überlegene Gegner, die den Wolfsburgern, die zweimal schon RB Leipzig in dieser Saison bezwangen, eher zu liegen scheinen.

"Gegen diese Mannschaften eine Überzahl im Ballbesitz zu haben, ist schwierig", weiß Kovac. "Wir gehören sicher nicht dazu, dass wir diese Gegner im Ballbesitz besiegen können. Wir müssen gut verteidigen und haben bei Ballgewinnen mehr Raum hinter den letzten Spielern." Die besser genutzt werden müssen als gegen Dortmund, wo die Verwertung der eigenen Möglichkeiten wiederholt ein Manko darstellte.

Bei Bayern musste Kovac nach einem 1:5 in Frankfurt gehen

Immerhin baute Wolfsburg seinen Vorsprung auf den 1. FC Köln auf dem Relegationsrang mit dem einen gewonnen Punkt auf acht Zähler aus, auch die ausbleibende Gefahr von unten hält Kovac weiter im Amt. "Im Moment haben wir 24 Punkte. Das ist nicht das, was wir wollen", räumt der Coach ein und ist überzeugt: "Wir haben eigentlich sehr viel mehr verdient. Sie werden mich auslachen, aber wir müssen Minimum acht Punkte mehr haben."

Mit 32 Zählern wäre der VfL nun gleichauf mit der Frankfurter Eintracht, dem kommenden Gegner. 2019 musste Kovac als Trainer beim FC Bayern gehen - nach einem 1:5 in Frankfurt. Wird es nun wieder so ein vermeintliches Endspiel für ihn? Der Trainer kennt das bereits. Und täglich grüßt das Murmeltier …