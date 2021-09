Und plötzlich geht das Licht aus: Tündern vs. Göttingen in Nachspielzeit abgebrochen

Das Kellerduell zwischen dem HSC Blau-Weiß Schwalbe Tündern und der SV Göttingen musste am Freitagabend in der Nachspielzeit aufgrund eines technischen Fehlers abgebrochen werden. Zudem geizte das Spitzentrio der Oberliga Niedersachsen Braunschweig/Hannover am 7. Spieltag nicht mit Toren.

Eine kuriose Szene ereignete sich am Freitagabend in Tündern. Beim Kellerduell zwischen Blau-Weiß und der SVG Göttingen führten die Gäste, nach dem sie im ersten Durchgang zunächst 0:1 zurücklagen, deutlich mit 5:2, als plötzlich die Lichter auf dem Sportplatz ausgingen. Eine Zeitschaltuhr sorgte dafür, dass die Flutlichtanlage ihren Dienst an diesem Abend frühzeitig beendete. Schiedsrichter Julian Meckfessel brach daraufhin die Partie regelkonform ab, obwohl bereits die Nachspielzeit angebrochen und fast beendet war. Für beide Mannschaften und auch den später über den kuriosen Spielabbruch verständigten Spielausschussvorsitzenden Jürgen Stebabni war die Sachlage eindeutig: Das Spiel solle zu Gunsten der Göttinger gewertet werden. Freilich lag die Entscheidung darüber aber erst einmal an anderer Stelle. Bereits sonntags war dann klar: Göttingen bekommt die drei Punkte gutgeschrieben und die Partie wird mit 2:5 gewertet. "Unser tiefer Respekt und Dankbarkeit dem Fair Play der Freunde aus Tündern", schreiben die Göttinger in einem Statement auf Facebook. "Wir können es gar nicht oft genug erwähnen: ihr habt der Fußballwelt gezeigt, wie Fair Play wirklich funktioniert." Denn bereits am Freitagabend machte der HSC deutlich, im Falle einer Neuansetzung nicht antreten zu wollen. Durch die drei Punkte reicht Göttingen die rote Laterne nach Northeim weiter.

Der SV Ramlingen/Ehlershausen untermauerte derweil auch gegen den MTV Gifhorn seine Offensivqualitäten. Für Gifhorns Neu-Trainer Georgios Palanis der erst am Donnerstag als Nachfolger von Michael Spies präsentiert wurde, war es ein Einstand zum Vergessen. Denn bei seiner Mannschaft lief in der Anfangsphase, man hätte meinen können, sie sei in der Kabine geblieben, gar nichts zusammen. Dementsprechend früh war die Begegnung entschieden. Kleinert (5.) leitete den Torreigen wenige Minuten nach Anpfiff mit dem Kopf ein, ehe Engelbrecht (8.) kurz darauf zum 2:0 einschlenzte. Kani (19.) und Jordan schraubten bis zur 21. Minute weiter am Ergebnis - 4:0. Danach schalteten die Hausherren mehrere Gänge zurück. Der MTV wurde etwas stärker, blieb dennoch aber zu harmlos, um für Torgefahr zu sorgen. Engelbrecht (50.) mit seinem zweiten Streich und Bakir Mahmud (81.) machten im zweiten Durchgang das halbe Dutzend voll. Der Ehrentreffer für die Gäste gelang Martinowski (68.) - immerhin ein schöner.

Für die Tabellenführung sollte es für den RSE aber nicht reichen, denn auch der 1. FC Germania Egestorf-Langreder ist offensiv bestens aufgestellt. Bei Schlusslicht Northeim schlugen die Germanen viermal zu. So klar wie der Endstand letztlich war, die 90 Minuten davor waren es nicht. Denn Northeim spielte gut mit und hatte im ersten Durchgang bessere und hochkarätige Gelegenheiten. Einziges Manko der Eintracht, sie brachte das Spielgerät nicht im Tor unter. Das bestraften die Gäste. Die Germania konterte, Homeier stand in der Mitte goldrichtig und schob mit Pausenpfiff zur Führung ein. Das hinterließ Spuren bei der Heimelf. Die Gäste kamen druckvoller aus der Kabine und wieder war Homeier (53.) zur Stelle - dieses Mal mit dem Kopf nach einem Freistoß. Egestorf-Langreder zog die Schlinge nun enger. Die Entscheidung wollte zunächst aber nicht gelingen. Northeim löste sich noch einmal aus der Umklammerung, ließ aber wieder beste Chancen aus. Und so kam es noch dicker für die Heimelf, denn der eingewechselte Berg (88., 90.) traf kurz vor dem Ende noch zweimal für die Germanen.

Ein 4:0 stand auch für den Tabellendritten Lupo Martini am Ende auf der Anzeigentafel. Die Wolfsburger hatten aber weniger Probleme als der Tabellenführer. Rizzo (37.) und Rizzi (42.) zogen dem Gast aus Hannover jeweils nach schönen Kombinationen schon vor der Pause den Zahn. Rizzo (76.) legte mit einer feinen Einzelleistung später noch das 3:0 nach, ehe Dubiel auch noch einmal ehrlich von der Mittellinie über den zu weit vor dem Tor stehenden Serdcevs einschießen durfte.

Die FT Braunschweig dagegen kassierten zuhause gegen den MTV Wolfenbüttel die zweite Niederlage nacheinander. Den beiden Treffern von Can Degirmenci und Jovanovic hatten die Freien Turner, die mit Wolfenbüttel die Plätze tauschen, nichts entgegenzusetzen.