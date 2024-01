"Und dann kriegen wir so ein Eier-Tor …"

Die Chancen waren da. Am Ende hat es für Bayern München trotz einer guten Leistung gegen Paris Saint-Germain aber nicht für den Einzug ins Viertelfinale der Champions League gereicht.

Die Enttäuschung nach dem Schlusspfiff auf dem ausverkauften Bayern Campus war am späten Dienstagabend kaum in Worte zu fassen. Der FC Bayern scheidet in der Gruppenphase der Champions League aus. Denkbar knapp. Die Münchnerinnen hätten gewinnen müssen, das war vor der Partie klar. Das 2:2 gegen Paris Saint-Germain war in der Endabrechnung zu wenig.

Sieben Punkte aus sechs Gruppenspielen reichen nicht zum Weiterkommen, sondern nur zu Platz 3. Paris als Gruppenerster und Ajax Amsterdam ziehen aus der Gruppe C ins Viertelfinale der Königsklasse ein. "Wir sind enttäuscht. Es war eines unserer besten Spiele seit langem. Wir haben so viel Energie reingesteckt und ein überragendes Spiel abgeliefert. Das tut auch morgen und übermorgen noch weh", sagte Verteidigerin Giulia Gwinn, die in der 36. Minute per Kopf für die 1:0-Führung gesorgt hatte. "Es ist umso bitterer, dass wir nicht weitergekommen sind."

Dabei sah es lange Zeit so aus, als sollte dem letztjährigen deutschen Meister der Einzug ins Viertelfinale gelingen. Die Gastgeberinnen boten eine gute Leistung, hatten die Partie weitgehend im Griff, verpassten es aber, frühzeitig für die Vorentscheidung zu sorgen.

Nach dem Ausgleich von Tabitha Chawinga in der 73. Minute sorgte Nationalspielerin Sydney Lohmann schon zwei Minuten später per Kopf für die erneute Bayern-Führung - die bis zur 88. Minute hielt, als Bayerns-Mittelfeldspielerin Georgia Stanway einen Schuss von Sandy Baltimore unglücklich ins eigene Netz abfälschte. Hinzu kam: Ein Bayern-Treffer in der Nachspielzeit zählte wegen einer Abseitsstellung von Sarah Zadrazil nicht.

"Wir sind richtig enttäuscht, hatten uns so viel erhofft, wollten mutig und besser sein als vor der Winterpause. Das haben wir auch geschafft", ließ Lohmann ihrer Enttäuschung freien Lauf. "Und dann kriegen wir so spät noch so ein Eier-Tor. Das ist so frustrierend." Auch Bayern-Trainer Alexander Straus war enttäuscht, betonte aber: "Ich bin so stolz auf die Spielerinnen. Wir hatten es verdient, dieses Spiel zu gewinnen."

Im Vorjahr war der FC Bayern im Viertelfinale am FC Arsenal gescheitert. Erstmals seit Einführung der Frauen-Champions-League in der Saison 2001/02 steht nun kein Bundesligist in der Runde der letzten acht. Vizemeister VfL Wolfsburg war schon in der Qualifikation gegen den FC Paris ausgeschieden. Und für Eintracht Frankfurt, das am Mittwochabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) den FC Rosengard empfängt, ist die Champions-League-Saison auch nach der Gruppenphase beendet.