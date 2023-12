"Und dann eskaliert es" - Essen mit spektakulärer Aufholjagd und starker Hinrunde

Mit dem Sieg gegen Halle steht Rot-Weiss-Essen punktgleich mit dem drittplatzierten aus Ulm auf Rang vier und schielt immer mehr auf die Aufstiegsplätze, auch wenn Trainer Christoph Dabrowski davon nichts wissen möchte.

Rot-Weiss-Essen spielt bisher eine klasse Saison und hat nach dem spektakulären 3:2-Sieg gegen Halle bereits mehr Siege, als in der gesamten letzten Saison (10/9). Ein Faktor ist auch die Comeback-Qualität des Teams, das vor allem Zuhause immer wieder spät Spiele auf seine Seite zieht. So sieht es auch der 45-jährige Coach: "Fantastisch, was in der zweiten Halbzeit passiert ist. Das spricht für den Charakter der Mannschaft."

"Es war nur eine Frage der Zeit, bis Tore fallen"

Beim Stand von 0:2 brachte Dabrowski drei Neue und damit seine gesamte "Offensivpower auf den Platz". Am Ende habe sein Team den Gegner erdrückt. "Es war nur eine Frage der Zeit, bis Tore fallen", war sich der gebürtige Pole im Nachgang am Mikrofon von "MagentaSport" sicher. Auch der Torschütze zum 1:2-Anschlusstreffer, Cedric Harenbrock, gab sich und seine Kollegen auf dem Rasen nie auf: "Wir wussten, dass wir auch nach dem 2:0 trotzdem noch an uns glauben und das haben wir mit unseren Zuschauern im Rücken dann auch wunderbar zu Ende gespielt."

Auch wenn das Tor von Harenbrock nicht besonders schön war, "ein kurioseres Tor geht gar nicht" so der Torschütze, war der Anschluss ein Mutmacher für RWE. Danach ließen die Hausherren nicht mehr locker und schnürten Halle zeitweise ein. Lofolomo, der nur wenige Minuten vor dem 2:2 noch artistisch auf der Linie geklärt hatte, wurde fast zum Eigentor gezwungen. "Das ist ein bisschen dem geschuldet, dass wir immer wieder Flanken reinschlagen", erklärte Harenbrock den eigenen Spielansatz und nahm dann auch Lofolomo ein wenig in Schutz: "Du willst den Ball verteidigen und dann geht er auch mal ins eigene Tor."

Das 3:2 durch Sommerneuzugang Leonardo Vonic in der 90. Minute ließ auf dem Platz und den Rängen endgültig alle Dämme brechen. "Perfekte Hereingabe und dann steht er (Leonardo Vonic, Anm. d. Red.) goldrichtig. Und dann eskaliert es", brachte es Harenbrock auf den Punkt.

Keine Anpassung der Ziele und doch hungrig auf mehr

Dank des Siegs geht RWE mit 33 Zählern in die Winterpause. Genauso viele hat der SSV Ulm auf Rang drei - und der steht auf dem Aufstiegs-Relegationsplatz. Ob die Essener aufgrund der tollen Hinrunde ihre Ziele nun anpassen? "Es gibt keinen Grund, irgendwelche Ziele anzupassen", dämpfte Dabrowski die Euphorie und verwies darauf, dass der Fußball "ein Tagesgeschäft" sei. Dennoch gefällt auch ihm, dass seine Mannschaft einfach gerne Spiele gewinnt. "Und wenn wir weiter Spiele gewinnen, schnuppern wir am oberen Tabellendrittel - und das fühlt sich einfach geil an."

Harenbrock war da schon etwas kämpferischer. Auf die Frage, ob der Aufstieg in den Köpfen sei, antwortete er, dass sich in Essen alle wünschen, solange wie möglich oben zu bleiben - und dann rutschte ihm auch ein, "wir sind hungrig auf mehr", raus.