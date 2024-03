"Unbeschreiblich": Torwart-Talent Buchele macht für Göppingen den Unterschied

Frisch Auf Göppingen feierte am Sonntag (24. März) in der Handball-Bundesliga gegen den HC Erlangen einen knappen Heimerfolg. Julian Buchele machte mit seinen Paraden für Göppingen den Unterschied. Das Torwart-Talent freute sich danach riesig.

"Unbeschreiblich", sagte ein sichtlich glücklicher Julian Buchele nach dem Spiel am Dyn-Mikrofon. "So viele Emotionen, die da während dem Spiel durch den Kopf gehen. Ich bin jetzt auch noch nicht ganz klar im Kopf, natürlich. Wie kann man auch nach so einem Spiel?! Ich bin einfach froh, dass ich dem Team so helfen konnte: In so einem wichtigen Spiel da auch meinen Beitrag dazu zu leisten", so der 19-Jährige.

Der Beitrag Bucheles zum 32:29-Erfolg (nach seiner Einwechslung Mitte der ersten Hälfte): Acht Paraden bei einer Quote von 31 Prozent. Vor allem im Unterschied zu den anderen Torhütern fiel seine Leistung positiv ins Gewicht: Sein Teamkollege Marin Sego bekam vorher nur einen Ball zu fassen (10 Prozent) und das Erlanger Duo Bertram Obling / Klemen Ferlin kam insgesamt nur auf sechs Paraden (16 Prozent).

Steinert: "Sind zu oft an Buchele gescheitert"

Das sah auch Erlangens Nationalspieler Christoph Steinert so: „Wir hatten die Power, sind dann aber zu oft an Buchele gescheitert." Er analysierte im Dyn-Interview: "Wir müssen eigentlich schon mit einer Drei- oder Vier-Tore-Führung in die Halbzeit gehen, weil wir hier wirklich ein gutes Spiel gemacht haben. Wir machen dann leider einige Kleinigkeiten falsch und Göppingen bestraft das sofort. Göppingen ist eine wahnsinnig gute Mannschaft, da kann man sich so eine Phase nicht erlauben."

"Ich finde trotzdem ist eine Entwicklung da. Wir machen in vielen Phasen des Spiels ganz viel richtig", resümierte Steinert.

Zum ausführlichen Spielbericht