Unberechenbarer im Mittelfeld: Wie Enzo Fernandez in FIFA 23 Chelsea verbessert

Er ist der Rekordtransfer des FC Chelsea in der Wintertransferperiode: Enzo Fernandez. Ob sich aus FIFA-23-Sicht die Investition gelohnt hat?

Jubel nun in Blau: Enzo Fernandez schloss sich dem FC Chelsea an.

Für 121 Millionen Euro hat der FC Chelsea Enzo Fernandez von Benfica Lissabon verpflichtet. Der Shootingstar Argentiniens bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar soll helfen, den Abwärtstrend in der Premier League zu stoppen. Wer die Blues in FIFA 23 spielen will, hat im Mittelfeld künftig die Qual der Wahl.

Denn die Auswahl ist groß, seien es Mason Mount, der Ex-Gladbacher Denis Zakaria, Hakim Ziyech, Mateo Kovacic oder 100-Millionen-Neuzugang Mykhailo Mudryk. Geht es nach dem Gesamtrating, dürfte Enzo Fernandez erstmal auf der Bank landen. Bis auf Mudryk liegt Fernandez mit einem Rating von 80 unterhalb derer seiner Konkurrenten.

Auf (fast) jeder Position einsetzbar

Wer jedoch die Geschicke der Londoner im Karrieremodus lenkt, darf sich auf einen Spieler mit großem Potenzial freuen. Das beträgt 87. Zudem ist der 21-Jährige polyvalent einzusetzen. Außer als Torhüter verliert der Argentinier auf sämtlichen Positionen außerhalb des zentralen Mittelfelds nur wenige Punkte seiner Bewertung. Doch ist er auch hinsichtlich seiner Attribute für alle geeignet?

Grundsätzlich: Fernandez ist durchaus schnell (77 Beschleunigung, 72 Sprint), hat herausragende Passfähigkeiten (83 Kurzpässe, 82 lange Pässe) und kann laut FIFA auch Defensivarbeit vollrichten (75 Tackling, 74 Grätschen). Sollte auf der Außenbahn also Not am Mann sein, wäre Fernandez sicherlich mehr als eine gute Aushilfe.

Lediglich im Sturm wäre er nicht unbedingt die beste Alternative, mit einer 66 im Abschluss und 66 in der Kopfballpräzision liegen diese Werte eher im Durchschnitt. Im zentralen beziehungsweise zentraldefensiven Mittelfeld kommen seine Stärken jedoch am besten zur Geltung, zudem er gerade als Sechser viel Varianz in euer Spiel bringen kann.

So kann der zehnfache Nationalspieler Argentiniens keinem klaren Typ zugeordnet werden. Er ist nicht der reine Zweikämpfer, Dribbler oder Box-to-Box-Spieler. Fernandez kann sowohl in die Zweikämpfe gehen, bei Bedarf mit Dribblings Räume generieren oder durch seine Schnelligkeit auch von Strafraum zu Strafraum agieren. Durch seine hervorragenden Passwerte kann er sowohl als "Quarterback", wie Joshua Kimmich, lange Bälle spielen - entweder als Verlagerung oder steil hinter die Kette -, aber auch in einem Tiki-Taka mitwirken.

FUT: Mehr Optionen in der Chemie

Wer ihn künftig, auch mit Blick auf Spezialkarten, in FIFA Ultimate Team (FUT) einsetzen möchte, dürfte sich über seinen Wechsel zu Chelsea freuen. Der Grund: Die neue Liga und der Verein eröffnen euch bessere Möglichkeiten, Chemie-Punkte zu generieren. Bei Benfica Lissabon in der portugiesischen Liga waren die Alternativen auf hohem Niveau eher weniger üppig.

Im Raum steht so zum Beispiel eine Kombination mit Lionel Messi und Premier-League-Kollegen wie Kevin De Bruyne oder Virgil van Dijk, die jeweils ins TOTY gewählt wurden. Beim FC Chelsea würde sich Zakaria anbieten, dessen Goldkarte sich zu Beginn aufgrund seiner hervorragenden Tempo- und Physiswerte großer Beliebtheit erfreute. Zur WM erhielt der Schweizer eine verbesserte, turnierbezogene Karte.

In FIFA 23 eröffnet der Transfer von Enzo Fernandez zum FC Chelsea neue Türen für die Spieler. Vereinfachtere Kombinationen in FUT, viel Varianz auf dem Feld, ein variabler Spieler mit Potenzial im Karrieremodus.