Unbehaun vor Abschied aus Verl

Erst vor einem Jahr kam Luca Unbehaun von der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund zum SC Verl und überzeugte in der abgelaufenen Saison mit konstant guten Leistungen (kicker-Note 2,80 in 33 Einsätzen). Nun will der 23-Jährige, dessen Vertrag in Verl am 30. Juni ausläuft, den nächsten Schritt in seiner Karriere machen und die Ostwestfalen im Sommer verlassen. Unter anderem Zweitliga-Aufsteiger Preußen Münster soll ein Auge auf den Keeper geworfen haben.