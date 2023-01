Unbehaun in Lotkas Schatten: So präsentieren sich Dortmunds U-23-Torhüter

Als Marcel Lotka im Sommer kam, war der Konkurrenzkampf im U-23-Tor des BVB plötzlich groß. Festzuhalten ist: Der Ex-Herthaner stellt Dortmunds einstiges Top-Talent Luca Unbehaun derzeit klar in den Schatten - und hat die deutlich bessere Perspektive.

Es fing schon miserabel an. Die neue Drittliga-Saison war erst knapp eine Stunde alt, da deutete Luca Unbehaun eine Geste des Schiedsrichters grundfalsch, legte sich den Ball zum Freistoß im eigenen Strafraum zurecht - die Partie indes war gar nicht unterbrochen worden und der damals noch für Wiesbaden aktive Angreifer Gustav Nilsson schoss die Kugel ins leere Tor. Final glich Dortmunds U23 zwar noch zum 1:1 aus - dennoch hatte Unbehaun seinen Auftakt verpatzt. Der Start eines aus seiner Sicht arg mühsamen Halbjahres.

Sechs Partien kamen für den Torhüter in der 3. Liga bisher zusammen. Und nachdem er an Spieltag zwei gegen den FC Ingolstadt (0:4) erneut gewackelt und einen Foulelfmeter verschuldet hatte, stabilisierte sich der 21-Jährige auch ein wenig - den überragenden Rückhalt verkörperte Unbehaun aber nicht (kicker-Note 3,83, kein Zu-Null-Spiel). Dass er anschließend aus verschiedenen Gründen ausfiel, passte da bestens ins Bild.

Unbehaun "okay" - Lotka "zu 100 Prozent positiv"

"Es hat mit Rückenproblemen angefangen", sagt U-23-Coach Christian Preußer. "Anschließend hatte er einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich und - nach einer guten Phase - wieder eine muskuläre Verletzung." Zuvor seien seine Leistungen "okay" gewesen, "sie hätten aber besser sein können", analysiert Preußer, der immerhin anmerkt: "Luca ist damit sehr reflektiert umgegangen." Wer indes des Trainers Äußerungen über Unbehauns U-23-Konkurrent Marcel Lotka danebenlegt, dem wird der Kontrast umso deutlicher.

Er könne "nur zu 100 Prozent positiv" über den im Sommer aus Berlin gekommenen Lotka reden, sagt Preußer. "Marcel hat alles erfüllt, was wir von ihm erwartet haben. Er ist sehr selbstkritisch, manchmal fast ein wenig zu negativ." Dabei waren seine Leistungsnachweise sehr überzeugend. "Er weiß, dass im Spielaufbau noch einiges geht", sagt Preußer zwar zurecht - Lotka, im Gegensatz zu Unbehaun eher der klassische Keeper und in der vergangenen Spielzeit bereits mit zehn Bundesliga-Einsätzen für die Hertha, hat sich allerdings auch in diesem Bereich verbessert. Und hielt auf der Linie verlässlich gut.

In der jüngsten kicker-Rangliste für die 3. Liga fand sich Lotka mit einer Durchschnittsnote von 2,7 und fünf Zu-Null-Spielen in zehn Partien dementsprechend in der Top-Kategorie Herausragend wieder. Insbesondere beim 1:3 in Elversberg überragte der 21-Jährige mit zahlreichen Rettungsaktionen per Fuß- und Flugparade. "Wichtig wird sein, dass er so weitermacht", fordert Preußer. Denn: "Wir brauchen einen solch starken Rückhalt." Schon im Kellerduell in Bayreuth (Sonntag, 14 Uhr), wenn Lotka ganz sicher im U-23-Tor stehen wird.

Preußer will Konstanz auf der Torhüter-Position

Unbehaun reist erst am Vortag ab aus dem spanischen Marbella, wo sich die BVB-Profis zurzeit auf die zweite Hälfte der Saison vorbereiten - für den Drittliga-Restart kommt er so nicht infrage. "Wie es danach aussieht, müssen wir schauen", sagt Preußer. Die Fakten lägen allerdings auf dem Tisch: "Lotka hat es super gemacht, Unbehaun war lange verletzt. Und wir wollen nicht mehr so viel tauschen." Naheliegend also, dass zuvorderst der Ex-Herthaner zwischen den Pfosten stehen wird.

Während sich Lotka demnach auf dem Weg befindet, die Nummer-drei-Position zu festigen, um anschließend womöglich mal Alexander Meyers Nummer-zwei-Posten übernehmen zu können, ist Unbehauns Lage ungewiss. Sein Vertrag läuft im Sommer aus - die Zeichen stehen auf Abschied. 2016 kam er zum BVB und galt zügig als Top-Talent mit besonderen Kompetenzen im Spielaufbau - zuletzt aber geriet seine Karriere ins Stocken. Eine komplizierte Phase für Unbehaun, der bei der Borussia mittlerweile klar in Lotkas Schatten steht.