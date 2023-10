"Unbeabsichtigte Panne": UFL kurzzeitig veröffentlicht

Für eine kurze Zeit gab es bereits Zugang zu UFL. Geplant war das jedoch nicht, wie Strikerz-Inc.-CEO Eugene Nashilov klarstellte.

Für kurze Zeit war UFL herunterzuladen. Strikerz Inc.

Das Warten auf UFL schien vor einigen Tagen ein Ende zu haben. Mehrfach wurde über Reddit von der Veröffentlichung des neuen Fußballspiels berichtet, das über den PlayStation-Store heruntergeladen werden konnte. Während einige Spieler ein paar Partien absolvieren konnten, wurden bereits erste Zweifel an der Absicht des Entwicklers laut.

Diese sollten sich bestätigen. Eine "unbeabsichtigte Panne" habe "einen unserer internen Entwickler-Builds für kurze Zeit verfügbar gemacht", erklärte Eugene Nashilov auf X (vormals Twitter). Schaden sei zwar nicht entstanden, trotzdem werde sich das Studio "etwas Zeit nehmen, um das zu untersuchen". An alle, die einen Einblick in das Spiel erhaschen konnten, adressierte der Strikerz-Inc.-CEO: "Wir versprechen, alle, die gespielt haben, einzuladen, am geschlossenen Test teilzunehmen, sobald wir ihn starten. Wir bitten euch aber, keine Videos oder Screenshots des Spiels zu veröffentlichen, da es nicht unsere Absicht war, es auf diese Weise zu veröffentlichen."

Release in 2023 noch realistisch?

Wann genau der gewollte Startschuss fällt, ist nach wie vor unklar. In "UFL-Journey", dem Videotagebuch des Entwicklers, wird häufiger die "80" betont - zu ungefähr dieser Prozentzahl sei der potenzielle EA-SPORTS-FC-Konkurrent fertig. Ursprünglich hätte das Fußballspiel 2022 erscheinen sollen, jedoch wurde die Veröffentlichung wegen "Qualitätsbedenken" auf 2023 verschoben. Doch auch das neu erklärte Ziel scheint mittlerweile eher unwahrscheinlich.

Zwar sind noch zwei Monate Zeit, doch die Erklärung von Nashilov macht wenig Hoffnung. Denn beim Entwickler-Build handele es sich nicht um die Alpha-Version und, wie der CEO schrieb, wird der geschlossene Test erst noch gestartet. Eine offizielle Korrektur des Release-Zeitraumes gibt es allerdings noch nicht.