Unaufhaltsamer van Gerwen per "Shanghai Finish" zum Sieg

Van Duijvenbode kann van Gerwens Druck nicht standhalten und verpasst die Überraschung klar. Im ersten Spiel des Abends reizten Cross und Dobey die Checkouts vom "Big Fish" bis hin zum "Mad House" maximal aus.

Das mit Spannung erwartete Aufeinandertreffen der beiden Niederländer Michael van Gerwen und Dirk van Duijvenbode verkam zu einer Ansage von "Mighty Mike", der seine Titelambitionen mit einem klaren 4:1 erneut unterstrich. Vier Breaks in den ersten beiden Sätzen warf "MVG" seinem Kontrahenten um die Ohren - eine schnelle 2:0-Führung in den Sätzen war die logische Konsequenz.

"The Green Machine" marschiert durch

Der "Auberginen-König" van Duijvenbode bewies Kämpferherz, sicherte sich Satz drei (3:1) und versendete ein erstes Lebenszeichen. Es sollte sein einziges an diesem Abend bleiben. Van Gerwen bestrafte an diesem Abend eiskalt jeden Fehler. Und diese häuften sich bei seinem Kontrahenten. Mit einem schwachen Average von 75 Punkten gab van Duijvenbode den nächsten Satz wieder ab: 1:3 aus seiner Sicht. Der Widerstand war gebrochen. Im nächsten Satz gewann "MVG" alle Legs, sicherte sich das Match über das "Shanghai Finish" auf der Doppel-20 gleich mit dem ersten Versuch zum Sieg.

Aus für Ex-Weltmeister Cross

Im ersten Duell des Abends ergatterte Chris Dobey im achten Anlauf erstmals einen Spot im Viertelfinale. Leidtragender: Ex-Weltmeister Rob Cross (2018). Dobey ließ im ersten Set zunächst zu viele Doppel aus und gab diesen prompt mit 1:3 ab. Doch die Antwort folgte im nächsten Durchgang: Besseres Scoring, bessere Checkouts: Satz zwei ging an "Hollywood" Dobey.

Debütant im Viertelfinale: Chris Dobey Getty Images

170 bringt Dobey in die Spur

Doch abermals fiel Chris Dobey in alte Muster zurück und verfehlte mehrfach die Doppelfelder. Satz drei geriet zum Spaziergang für Cross (3:0). Es war ein Spiel der Wendungen. In Satz vier hatte plötzlich Dobey wieder Oberwasser - und wie! Die Nummer 22 der Welt checkte als vierter Spieler der WM die 170. Der "Big Fish" und kurz darauf auch der Satzausgleich für Dobey.

Crunchtime im Ally Pally: Cross grübelte und kassierte direkt das Break. Sein zweites Anwurf-Leg rettete "The Voltage" zwar noch über die Doppel-1, doch Dobey gab sich keine Blöße bei eigenem Anwurf und ging mit 3:2 in den Sätzen in Führung. Der finale Durchgang war schnell erzählt: Beide Spieler brachten ihre ersten beiden Legs durch, ehe Dobey zum Matchgewinn servierte. Cross konnte das Scoring nicht mitgehen, Dobey hatte ausreichend Versuche Zeit, das Viertelfinal-Ticket mit 4:2 (bei einem Average von 102,1) zu buchen.