Unaufgeregt und berührend: Die EM ist eröffnet

Mit einer bunten und kurzen, nicht einmal 15 Minuten dauernden Show ist die 17. Fußball-Europameisterschaft eröffnet worden. Die Ouvertüre wirkte unaufgeregt und war dem Anlass angemessen. Ihr wohnte zudem Berührendes inne, weil Franz Beckenbauer gewürdigt wurde und die Witwe des Kaisers einen Handkuss gen Münchner Himmel schickte. Heidi Beckenbauer hatte den Henri-Delaunay-Pokal gemeinsam mit Bernard Dietz und Jürgen Klinsmann, Europameistern von 1980 und 1996, auf den Rasen getragen. Der im Januar verstorbene Beckenbauer war Kapitän der deutschen Elf, die den kontinentalen Titel 1972 erstmals gewann.

"Welcome to Germany" lautete das Motto der Inszenierung in der Arena in Fröttmanning, die neben gut 66.000 erwartungsfrohen Fans Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, UEFA-Präsident Aleksandar Ceferin und Turnierdirektor Philipp Lahm unter den Ehrengästen erlebten, ehe der Ball mit dem Namen "Fußballliebe" rollte.

Die Pyro-Show fiel vor dem Anstoß zahmer aus als befürchtet. In den Diskussionen darüber im Vorfeld hatte die UEFA auf das fachmännisch kontrollierte und damit sichere Zünden und Abbrennen von 60 Feuerwerkskörpern, zehn Rauchtöpfen und 60 weiteren pyrotechnischen Gegenständen verwiesen. Das Feuerwerk hinterlässt dennoch einen schrägen Eindruck, weil der unkontrollierte Einsatz von Pyrotechnik auf den Rängen in den deutschen Stadien verboten ist und die Klubs immer wieder hohe Strafen zahlen müssen.

Juristisch ist die Haltung der Kontinentalverbandes und damit der EURO 2024 GmbH im Schulterschluss mit dem DFB korrekt. Die zweifelhafte Signalwirkung gegenüber den Kurvenfans macht die Pyro-Debatte im Liga-Alltag jedoch gewiss nicht einfacher.

Schotten verwandeln München in eine Partyzone

Zurück zum Wesentlichen: Das sportliche Feuerwerk brannte anschließend die deutsche Mannschaft ab. Schon vor der Show und dem Spiel hatte festgestanden: Die Partie des Gastgebers gegen Schottland war ein Traumlos für die Eröffnung des Turniers. Dank der "Tartan Army", die München in eine Partyzone verwandelte. Zehntausende schottische Fans feierten auf angenehme Weise mit einer ansteckenden Fröhlichkeit - und durchaus in der Erwartung, dass bei nüchterner Betrachtung der ganz große Erfolg ausbleiben wird. "United by Football - Vereint im Herzen Europas" steht als Slogan über der Heim-EM der Deutschen. So hat sie begonnen. So kann es nun gerne weitergehen.