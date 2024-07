"Unangefochtener Anführer": Beermann bleibt Osnabrücks Kapitän

Nach einer schwierigen Saison greift Timo Beermann in Osnabrück in bekannter Rolle neu an: Er führt den VfL weiter als Kapitän an. Sein Stellvertreter ist nun aber nicht mehr Maxwell Gyamfi, sondern Dave Gnaase.

Timo Beermann führt den VfL Osnabrück weiter als Kapitän aufs Feld. IMAGO/kolbert-press