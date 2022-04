Unai Emery: Der heimliche Traum des Europa-League-Fans

Dass der FC Villarreal auf der europäischen Bühne in den vergangenen zwei Spielzeiten groß auf sich aufmerksam gemacht hat, ist eng mit einem Mann verbunden: Unai Emery. Denn fast alles, was dieser Coach anfasst, wird in Europa zu Gold.

Zieht den Erfolg auf europäischer Ebene förmlich an: Villarreals Erfolgstrainer Unai Emery. IMAGO/Sportimage

Nur 50.000 Einwohner, kein Budget eines ganz großen Klubs und im Grunde nur ein Fliesenimperium als Wirtschaftsaushängeschild in der Stadt: Der FC Villarreal ist ein kleiner Verein - und mischt doch unter den besten acht Champions-League-Mannschaften in dieser Saison mit. Woran das liegt? Allen voran am Trainer.

Dabei ist dieser Coach, der mit vollem Namen Unai Emery Etxegoien heißt, gar kein Mann für die Königsklasse. Der 1971 im Baskenland in der kleinen Stadt Hondarribia geborene Fußballlehrer fühlt sich nämlich besonders in der Europa League wohl. Das hat er auch nie verschwiegen: "Ich habe immer gesagt, dass ich die Europa League liebe."

Seine Erfolge geben ihm Recht. Seit 14 Jahren - und das ohne jede Unterbrechung - ist der Trainer Stammgast im internationalen Geschäft, dazu aktuell mit Villarreal amtierender Sieger der Europa League. Doch nicht nur das: Insgesamt kommt der Coach in diesem Wettbewerb schon auf vier Titel, drei davon am Stück zwischen 2014 und 2016 mit dem FC Sevilla. Der aus einer kompletten Fußballerfamilie stammende Emery mag bei Großklubs wie Paris Saint-Germain (2016-2018) oder Arsenal (2018-2019) an den überdimensionalen Ansprüchen gescheitert sein, dass er aber ein großer und erfolgreicher Trainer ist, daran gibt es keinerlei Zweifel.

Lewandowski? Coman? Emery macht sich nicht verrückt

Die "kleinere Schiene", in diesem Fall eben die Europa League, sie liegt dem stets adrett gekleideten und mit nach hinten gegelten schwarzen Haaren Mann einfach mehr. Und ein Verein wie Villarreal passt wie die Faust aufs Auge. Mit ihm hat der seit 2020 engagierte Emery direkt den EL-Titel eingeheimst - in Danzig am 26. Mai 2021 mit einem furiosen 11:10 im Elfmeterschießen gegen Favorit Manchester United.

"Villarreal ist etwas Besonders", sagt Emery im Gespräch mit der UEFA. "Das ist ein konstantes Projekt mit einer gewissen Finanzkraft, die Stabilität und Langlebigkeit bietet. Vor meiner Ankunft hat die Mannschaft im Halbfinale der Champions League, der Europa League und der Copa del Rey gespielt, außerdem war man in Spanien Vizemeister hinter Real Madrid (2007/08; Anm. d. Red.). Allerdings hat es nie für eine Trophäe gereicht." Mit ihm hat sich das geändert. Der 36-jährige Raul Albiol (ehemals Real und Napoli) hat zu Emery diesbezüglich mal gesagt: "Trainer, du hast die Europa League gewonnen. Zeige uns diesen Weg."

Gesagt, getan.

Doch für den Moment ist sein Steckenpferd, die Europa League, passé.

Schließlich ist das "Gelbe U-Boot" als amtierender Titelträger und damit als Champions-League-Starter anfangs auch etwas unter dem Radar nicht nur bis ins Achtelfinale getaucht (Atalanta Bergamo und Bern hinter sich gelassen) - das Team um Gerard Moreno, Arnaut Danjuma, Yeremy, Manu Trigueros oder Routinier Raul Albiol hat im Achtelfinale zuletzt auch noch Favorit Juventus eindrucksvoll aus dem Wettbewerb gekegelt. Vor allem das 3:0 in Turin im Rückspiel hat Eindruck gemacht.

Auch Juventus Turin war Favorit gegen uns ... Unai Emery glaubt ans Weiterkommen gegen Bayern

So ist plötzlich sogar das erste CL-Halbfinale seit 2005/06 möglich (damals Aus gegen Arsenal) - und Trainer Emery ist bereit dafür. Er hat zwar "immer gesagt, dass ich die Europa League liebe, aber ich träume davon, die Champions League zu gewinnen - zumal jetzt, wo wir im Viertelfinale stehen". Angst vor dem jetzigen Gegner aus München hat der Coach dabei nicht - zumal Träumen trotz der Konkurrenten im Wettbewerb nie verboten ist. Der Taktiker Emery sieht das alles locker: "Auch Juventus Turin war Favorit gegen uns, Bayern ist es noch viel mehr."

Emery will schlicht wie immer seinem Team als ruhiger Orchesterdirigent an der Seitenlinie helfen - und sich wegen Stars auf der anderen Seite keine großen Gedanken machen: "Ich werde mir sicher nicht die Torquote von Robert Lewandowski anschauen, auch kein Video mit den individuellen Fähigkeiten eines Coman. Die einzige Chance, wie wir Bayern packen können, ist mit einer taktisch geschickten kollektiven Anstrengung." Sollte die Sensation im Hinspiel am Mittwochabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) gelingen, wäre das für Emery in dessen 101. Pflichtspiel als Villarreal-Coach (49 Siege, 28 Remis, 23 Niederlagen) nicht nur ein erneuter Coup - es wäre ein neuer Zauber.