Unabhängig vom Finalausgang: Empfang für DFB-Frauen am Römer

Am Sonntag steigt das Finale der Frauen-EM, Deutschland fordert Gastgeber England. Unabhängig vom Ausgang der Partie, wird es einen Empfang der DFB-Frauen in Frankfurt geben.

Deutschland gegen England, das Traumfinale der Europameisterschaft geht am Sonntag (18 Uhr, LIVE! bei kicker) im Wembley-Stadion über die Bühne. Die DFB-Elf steht zum neunten Mal in einem EM-Finale, der Rekordeuropameister peilt auch den neunten Titel an.

Doch unabhängig davon, ob das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg das Endspiel gewinnt oder auch nicht, wird es einen großen Empfang in der Heimat geben. In Frankfurt am Römer darf sich die DFB-Auswahl, die bislang zu begeistern wusste und mit einem 2:1 gegen Frankreich ins Finale einzog, am Montag feiern lassen.

"Empfang der DFB-Frauen-Nationalmannschaft. Ob erster oder zweiter Platz: Nach ihrer Rückkehr vom EM-Finale in London wird die DFB-Frauen-Nationalmannschaft am Montag, 1. August, im Frankfurter Römer sowie auf dem Rathausbalkon willkommen geheißen und gefeiert", ließ die Stadt Frankfurt wissen. Von 15 bis 15.45 Uhr ist Einlass für die Fans.