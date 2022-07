'Umut' startet mit Deutschland zur Mission Doppel-Weltmeisterschaft

Einen Weltmeister-Titel hat 'Umut' bereits in Kopenhagen erringen können. Holt er mit Deutschland den zweiten? Die Vorschau zum FIFAe Nations Cup 2022.

Das eingespielte deutsche Duo - 'xMusti19' und 'Umut' auch in Kopenhagen wieder am Start. FIFA via Getty Images

Nach dem FIFA eWorld Cup und dem FIFAe Club World Cup ist vor dem FIFAe Nations Cup. Zum Abschluss der Finalfesttage des FIFA-eSports in Kopenhagen spielen noch einmal 24 Nationen um die Krone der Welt und einen Preispool von 400.000 US-Dollar.

Allein 120.000 US-Dollar warten auf die Sieger. Gespielt wird im 2vs2 - Mittwoch und Donnerstag zunächst in vier Gruppen mit jeweils sechs Nationen, bevor das Turnier am Freitag in die K.o.-Runde und damit in die heiße Phase übergeht.

Erst deutscher Doppelmeister, dann Doppelweltmeister?

Zwischen März und Juni 2022 war Umut 'Umut' Gültekin bereits sowohl deutscher FIFA-Einzelmeister, als auch deutscher Klub-Meister mit RB Leipzig. Dieses Kunststück könnte dem frisch gebackenen Einzelweltmeister mit Deutschland am Samstag nun auch global widerfahren.

Als Einzelweltmeister ist 'Umut' mit Rückenwind am Start. Aber Doppelweltmeister? Die Chancen stehen gar nicht schlecht. Mit Mustafa 'xMusti19' Cankal kann Gültekin auf einen eingespielten Teampartner aus den Nations Cup Play-offs bauen.

Zudem steht dem Team mit dem deutschen Meister und WM-Teilnehmer Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen eine weitere hochklassige Option zur Verfügung.

Schweden macht O - 'Ollelito', 'Optolle' und 'Oliboli'. (v.l.n.r.) FIFA via Getty Images

"Vize-Europameister" trifft auf Schweden O-Trio

In Gruppe B trifft Deutschland auf die Vereinigten Arabischen Emirate, Peru, Japan, Schweden und Titelverteidiger Frankreich. Letzterer sicherte sich den erneuten Einzug in die Finalrunde auf den letzten Drücker mit einem Third-Chance Final-Sieg über Malta.

Die Deutschen hingegen verloren lediglich das Finale ihrer Region und feierten sich abschließen als "Vize-Europameister". Stärkster Gegner in der Gruppe B dürfte Schweden mit ihrem O-Trio, bestehend aus 'Ollelito', 'Oliboli' und 'Optolle' sein.

Mitreden?

Auch das übrige Feld bietet Nationen, die dem weiteren Favoritenkreis zuzurechnen sind. Gerade die in diesem FIFA-Jahr kräftig aufspielenden Italiener in Gruppe C mit 'Danipitbull' und 'Obrun2002' werden die Chance auf den ganz großen Wurf sicher nutzen wollen.

Die vier Gruppen des FIFAe Nations Cup in der Übersicht. FIFAe

Ebenso wie die Niederlande in Gruppe D, die mit 'deWeerd' und 'Bachoore' bei der WM für Aufsehen sorgten. Chancen auf die K.o.-Runde können ebenso Portugal, die Deutschland in den Play-offs knapp besiegten, Spanien und Israel eingeräumt werden.

Nicht schon wieder Vize

Ein Gerangel um die Plätze darf in Gruppe A erwartet werden, hier kämpfen mit Dänemark, England und Argentinien gleich drei namhaft besetzte Nationen um den Einzug in die K.o.-Runde. Für England am Start unter anderem FIFA-Dauerbrenner Donovan 'Tekkz' Hunt.

2019 scheiterte England gegen den späteren Vize-Weltmeister Argentinien. Von zweiten Plätzen dürfte also nicht nur der argentinische Vize-Weltmeister Nicolas 'Nicolas99FC' Villalba genug haben, sondern auch sein Teamkollege Matias 'Matiasbonanno9' Bonanno, der im WM-Viertelfinale gegen 'Umut' scheiterte.

'Anders' erster großer Auftritt

'Anders' auf der Suche nach dem nächsten Titel. FIFA via Getty Images

Zum ersten Mal auf der ganz großen Weltbühne spielt Anders 'Anders' Vejrgang mit Lokalmatador Dänemark. Der 16-Jährige wurde Ende März ebenfalls VBL Club Championship-Sieger mit RB Leipzig. Im Heimatland die erste globale Trophäe zu stemmen, steht mit Sicherheit ganz oben auf der Titel-Checkliste des FIFA-Wunderkinds.

Dem Heimpublikum am großen samstäglichen Finaltag dürfte das auch ganz gut schmecken. Ob die Dänen dazu mannschaftlich insgesamt die Qualität besitzen, wird sich zeigen. Der Heimvorteil hat schon so manche zu Höchstleistungen getrieben.