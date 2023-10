Umstrittener Fanclub Nationalmannschaft bekommt Konkurrenz

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) will künftig auch privat gegründete Fanklubs der Männer- und Frauen-Nationalmannschaft anerkennen und unterstützen.

In den nächsten Tagen sollen nach kicker-Informationen die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass sich auch privat gegründete Fanklubs beim DFB registrieren lassen können. Mit diesem Entschluss beendet der Verband zugleich die 20-jährige Monopolstellung seines umstrittenen offiziellen Fanclubs Nationalmannschaft.

Eine Mitgliedschaft war bislang die Voraussetzung dafür, um Tickets für Auswärtsspiele der Nationalmannschaft erhalten zu können. Vom nächsten Jahr an werden auch registrierte private Fanklubs personalisierte Tickets für Heim- und Auswärtsspiele erwerben können.

Der Verband will sich mit dieser Maßnahme auch jenen Anhängern öffnen, die die bisherige Struktur prinzipiell ablehnen, und er will so eine aktivere und unabhängigere Bewegung fördern. Denn für viele Kritiker ist der aktuell rund 50.000 Mitglieder zählende Fanclub Nationalmannschaft nicht zuletzt wegen seines Gründungspartners Coca-Cola viel zu kommerziell ausgerichtet, viel zu reglementiert, und er hat in ihren Augen mit seinen Inszenierungen einen zu großen Eventcharakter. Er steht damit in ihren Augen sinnbildlich für die Abgehobenheit der Nationalmannschaft von der Fußball-Basis.

