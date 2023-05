Umstellung im Angriff - Gawanke gegen USA dabei

Nach den beiden Auftaktniederlagen bei der Eishockey-WM stellt Bundestrainer Harold Kreis gegen die USA die Sturmreihen um. Dazu ist Abwehrspieler Leon Gawanke dabei.

Gawanke (Manitoba Moose/AHL), der erst am Sonntag im finnischen Tampere angekommen war, ist damit bereits einen Tag nach seiner Ankunft im dritten deutschen Vorrundenspiel direkt dabei. Das teilte der DEB eine Stunde vor dem Spielbeginn in Tampere mit.

Der bislang enttäuschende Daniel Fischbuch (Düsseldorfer EG) sitzt gegen die USA nur auf der Tribüne, dafür rückt der nunmehr für die WM lizenzierte Manuel Wiederer (Eisbären Berlin) in die Aufstellung. Frederik Tiffels (EHC Red Bull München) wurde nach seinen bisherigen Leistungen beim 0:1 gegen Schweden und 3:4 gegen Finnland aus der ersten in die dritte Reihe versetzt. Dafür rückt der Berliner Marcel Noebels in die erste Sturmreihe.

Im Tor beginnt am Montag wieder Mathias Niederberger vom Meister München. Die deutsche Nummer eins hatte gegen die Finnen eine Pause

erhalten.