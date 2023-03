"Umso schneller, desto besser": Jacobacci hofft auf ersten 1860-Sieg

Noch ist der Trainereffekt beim TSV 1860 München nicht wirklich eingetreten. Zumindest ergebnistechnisch hat sich bei den Löwen seit dem Amtsantritt von Neu-Trainer Maurizio Jacobacci nicht viel verändert. Nun empfängt 1860 den Tabellenführer.

Auf 1860 München wartet am Dienstagabend eine echte Mammutaufgabe, ist doch Spitzenreiter Elversberg zu Gast an der Grünwalder Straße. Obwohl die Saarländer ebenfalls zuletzt strauchelten und seit drei Spielen auf einen Sieg warten, kommt mit der Mannschaft von Horst Steffen trotzdem eine große Aufgabe auf Jacobacci & Co. zu.

"Wir haben eine neue Gelegenheit, auch wenn wir wissen, mit wem wir es zu tun haben", erklärte der Münchener Neu-Trainer auf der Pressekonferenz am Montag im Vorfeld des Aufeinandertreffens. "Der erste Sieg ist immer der schwierigste Sieg - umso schneller, desto besser." Nach einer 0:1-Heimniederlage gegen Viktoria Köln beim Debüt von Jacobacci und dem darauffolgenden Remis gegen Duisburg (2:2) wartet der TSV nun mittlerweile seit sieben Partien auf einen Dreier.

"Willig und hellhörig": Jacobacci lobt Mannschaft

So wie in der Hinrunde soll das Spiel am Dienstagabend ab 19 Uhr (LIVE! bei kicker) aus Sicht von 1860 jedenfalls nicht laufen, damals verloren die Sechziger 1:4 im Saarland. "Das Team ist willig, hat Qualität und ist hellhörig", lobte der 60-Jährige seine Mannschaft und erzählte von einer Nachricht, die ihm sein Vorgänger Michael Köllner auf einer Flip-Chart hinterlassen hatte. Sie habe ihn gefreut und berührt.

Ob Yannick Deichmann, der in Duisburg verletzt ausgewechselt werden musste, wieder einsatzfähig ist, wird sich erst am Spieltag selbst herausstellen. In der Innenverteidigung hat Jacobacci mit dem nach seiner Gelb-Sperre zurückkehrenden Jesper Verlaat eine weitere Option.