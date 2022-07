Umschulung, Leader-Rolle und Thierry Henry: Mathys Tel in sieben Fakten

Der FC Bayern hat viel Geld in einen 17-jährigen Stürmer investiert, der noch nie ein Profitor erzielt hat. Wer ist Mathys Tel? Sieben Fakten über die Neuverpflichtung.

Soll in Zukunft Tore für den FC Bayern schießen: Mathys Tel. Icon Sport via Getty Images

1. Tel ist gar kein gelernter Stürmer - im Gegenteil. Noch bis 2019, Tel ist da bereits 14 Jahre alt, spielt er als Innenverteidiger. Erst beim Montrouge FC zieht man ihn weiter in die Offensive. "Wir haben seine Qualitäten in Sachen Dribbling und Geschwindigkeit gesehen und fanden es fast schon eine Verschwendung, daraus kein Kapital zu schlagen", erklärt sein damaliger Coach Thomas Berlette gegenüber "goal.com".

2. Der FC Bayern ist bereits der sechste Verein des 17-jährigen Tel. Der Grund dafür liegt aber auch in den Besonderheiten der französischen Nachwuchsförderung. Denn Tel entschied sich bereits im Alter von 13 Jahren für Rennes, allerdings kann er erst mit 15 dorthin wechseln. In diesen beiden Jahren durchläuft er das zweijährige "Preformation"-Programm am renommierten "Institut national du football" in Clairefontaine, für das die besten Spieler eines Jahrgangs ausgewählt werden. Da sich das Institut aber in der Nähe von Paris befindet, kann Tel noch nicht in der Bretagne spielen, sondern läuft für die Pariser Vereine Aubervilliers und Montrouge auf. Erst danach geht es nach Rennes - nicht mehr als Innenverteidiger, sondern als Stürmer.

3. Als sein Vorbild nennt Tel Thierry Henry. Einige Scouts vergleichen ihn sogar schon mit dem ehemaligen Welt- und Europameister. Sehr viel von den Großtaten seines Idols hat Tel aber - zumindest live - gar nicht verfolgen können. Als Henry 2007 erstmals den FC Arsenal verlässt und nach Barcelona wechselt, ist Tel gerade einmal zwei Jahre alt.

4. Tels Wurzeln weisen tatsächlich Ähnlichkeiten mit denen von Henry auf: Seine Eltern stammen aus dem französischen Übersee-Departement Guadeloupe in der Karibik - wie auch Henrys Vater.

5. Tels Heimatstadt ist eine fußballerische Goldgrube. Geboren wurde Tel in Sarcelles, einer Kleinstadt am nördlichen Rand von Paris - und anscheinend kein schlechtes Pflaster, um große Fußballkarrieren zu starten. Tel wäre jedenfalls nicht der erste Spieler, der es von dort aus in die Weltspitze schafft: Auch City-Star Riyad Mahrez und Monacos Kapitän Wissam Ben Yedder stammen aus Sarcelles.

6. Tel überflügelte sogar Eduardo Camavinga. Zwar ist Stade Rennes europaweit für seine hervorragende Jugendarbeit bekannt und scheut sich nicht, die Talente früh ins kalte Wasser zu werfen - aber jünger als Tel war niemand. Als er im August 2021 beim 1:1 in Brest kurz vor Schluss eingewechselt wird, ist er 16 Jahre, drei Monate und 19 Tage alt und löst damit Camavinga - der damals selbst auf dem Platz steht - als jüngsten Debütanten der Klub-Historie ab. Im gesamten Ligue-1-Vergleich reicht es aber "nur" für Platz zehn.

7. Tel weiß schon, wie man internationale Titel gewinnt. Bei der zurückliegenden U-17-EM triumphiert er mit der französischen Auswahl, nachdem unter anderem das DFB-Team im Viertelfinale nach Elfmeterschießen ausgeschaltet wird. Als Kapitän nimmt Tel den Pokal als Erster in Empfang. "Er ist ein Leader", sagt Frankreichs U-17-Trainer Josep Alcocer gegenüber "Le Parisien" über ihn. "Auf dem Platz gibt er nie auf und außerhalb des Platzes stellt er die Verbindung zwischen den Spielern her. Er geht auf sie zu und spricht sie positiv an. Er ist ein Goldstück."