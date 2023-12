Das Umschaltspiel ist im modernen Fußball besonders wichtig, um das Zusammenspiel zwischen Defensive und Offensive zu optimieren. Als taktisches Kernelement wird dann eine Unordnung im gegnerischen Team ausgenutzt.

Was ist das Umschaltspiel?

Das Umschaltspiel bezeichnet im Fußball ein schnelles Umschalten zwischen der Abwehr und dem Angriff.

Wie funktioniert das Umschaltspiel?

Wenn die gegnerische Mannschaft den Ball hat, muss sich das Team eher defensiv verhalten. Ihr Ziel ist es, die gegnerische Mannschaft daran zu hindern, einen Angriff vorzubereiten und durchzuführen. Zudem versucht die Mannschaft selbst den Ball zu bekommen, einen Angriff vorzubereiten und im Idealfall ein Tor zu schießen.

Wenn das eigene Team im Ballbesitz ist, soll ein erfolgreicher Angriff durchgeführt und eine Torchance kreiert werden. Natürlich versucht das gegnerische Team ebenfalls, dies zu verhindern, sodass der Angriff schnell und präzise durchgeführt werden muss.

Unter "Umschaltspiel" wird der direkte Übergang nach einem Ballgewinn oder -verlust verstanden. Dadurch können entscheidende Vorteile erzielt werden. Die Verwirrung und temporäre Unordnung soll ausgenutzt werden.

Gibt es Unterschiede im defensiven und offensiven Umschaltspiel?

Es gibt große Unterschiede zwischen dem defensiven und dem offensiven Umschaltspiel:

Beim defensiven Umschaltspiel hat die eigene Mannschaft gerade den Ball verloren, sodass der Gegner in Ballbesitz ist. Bevor der Gegner einen Angriff vorbereiten kann, soll der Angriff unterbunden werden. Nun kann das eigene Team versuchen, mit einem Gegenpressing den Ball zu bekommen. Ziel ist der gegnerische Spieler im Ballbesitz und nicht primär das gegnerische Tor.

Beim offensivem Umschaltspiel gewinnt die eigene Mannschaft gerade den Ball. Jetzt muss der Ball so schnell wie möglich in Richtung des gegnerischen Tors befördert werden. Die Mannschaft agiert zielstrebig in Richtung gegnerisches Tor und möchte die Unruhe ausnutzen, bevor sich die Abwehr ordnen kann.