Umkämpftes deutsches Duell: Hanfmann in drei Sätzen weiter

Yannick Hanfmann hat beim Turnier im westfälischen Halle als erster deutscher Tennisprofi das Achtelfinale erreicht.

Setzte sich im deutschen Duell in Halle durch: Yannick Hanfmann. IMAGO/Claus Bergmann

Der 31-jährige Karlsruher gewann am Dienstag das deutsche Duell gegen Qualifikant Louis Weßels mit 6:4, 3:6, 6:3. Hanfmann verwandelte nach 2:03 Stunden seinen ersten Matchball.

Zuvor hatte Davis-Cup-Spieler Daniel Altmaier wegen einer Verletzung nicht antreten können. Der 24-Jährige sagte kurz vor seinem Erstrundenspiel gegen den Spanier Roberto Bautista Agut wegen Schmerzen am Bein ab. Für ihn rückte der Italiener Andrea Vavassori als Lucky Loser nach, verlor gegen Bautista Agut aber klar in zwei Sätzen.

Altmaier hatte sich die Verletzung in der Qualifikation gegen den Amerikaner Chris Eubanks zugezogen, bis zuletzt aber auf einen Start in Halle gehofft.

Alexander Zverev trifft in seinem Auftaktspiel am späten Nachmittag auf den Österreicher Dominic Thiem. Sollte der Olympiasieger gewinnen, würde er am Mittwoch im Achtelfinale auf den Kanadier Denis Shapovalov treffen.