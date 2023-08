Umfrage: Wie haben Sie die WM verfolgt?

Heute steigt das große Finale der WM 2023 zwischen England und Spanien: Wir wollen von Ihnen wissen: Wie haben sie die WM verfolgt.

Wie so häufig lobte sich FIFA-Präsident Gianni Infantino schon im Vorfeld des Endspiels und sprach von der "größten und besten" Frauen-WM aller Zeiten.

Und tatsächlich präsentierte sich der Frauenfußball in Neuseeland und Australien von seiner besten Sorte. Sowohl sportlich, als auch was das Zuschauerinteresse vor Ort und weltweit an den TV-Bildschirmen betraf. Nur einige Nationen konnten die Erwartungen nicht erfüllen, darunter das deutsche Team, das sich bereits in der Gruppenphase verabschiedete.

Wir wollen von Ihnen wissen: Wie haben Sie die Spiele von Down Under verfolgt? Stimmen Sie ab!

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!