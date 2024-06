Umfrage: Wie gefällt dir die EM?

Die Europameisterschaft in Deutschland läuft. Das DFB-Team ist mit einem furiosen 5:1-Sieg gegen Schottland gestartet und auch in den anderen Spielen geht es stimmungsvoll und torreich zur Sache. Wie gefällt dir die EM?

Es war ein Auftakt nach Maß für Gastgeber Deutschland: Am Freitagabend gewann das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann 5:1 gegen Schottland und erlebte damit einen Traumeinstand in das Turnier. Auch am Samstag machte das Turnier mit Toren und toller Stimmung in verschiedenen Stadien Spaß. Die Fan-Feste sind gut gefüllt und die Vorfreude auf die weiteren Spiele groß - doch geht es allen so?

Du bist gefragt! Wie gefällt dir dir Europameisterschaft bislang? Jetzt abstimmen!

