Umfrage: Wie endet das Revierderby zwischen Schalke und Dortmund?

Am kommenden Wochenende steigt das brisante Revierderby zwischen Schalke und Dortmund. Wie endet es? Stimmen Sie bei unserer Frage der Woche ab!

Eigentlich spricht die Tabelle eine klare Sprache: Punktgleich mit Spitzenreiter Bayern München ist Borussia Dortmund in der Tabelle Zweiter, Schalke steckt als Vorletzter tief im Abstiegskampf.

Doch so klar, wie es scheint, sind die Rollen nicht verteilt vor dem Revierderby am kommenden Samstagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Zwar ist der BVB mittlerweile seit zehn Pflichtspielen in Folge unbesiegt und hat sich dadurch zu einem ernsthaften Konkurrenten für den Serienmeister Bayern gemausert. Doch auch die Knappen sind seit sechs Partien ungeschlagen und kassierten in diesem Zeitraum nur ein Gegentor. Zudem gaben sie durch die jüngsten zwei Dreier in Folge die Rote Laterne ab.

Beide Teams dürften also mit reichlich Selbstvertrauen und breiter Brust in das brisante Duell gehen: Was denken Sie? Wie endet das Revierderby? Machen Sie hier bei unserer Frage der Woche mit:

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!