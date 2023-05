Umfrage: Wer gewinnt den Giro 2023?

Der Giro d'Italia ist die erste große Rundfahrt des Jahres. Doch wer könnte die 106. Ausgabe gewinnen? Titelverteidiger Jay Hindley fehlt jedenfalls.

Hindley hatte für das deutsche Team Bora-hansgrohe 2022 den Gesamtsieg geholt. Doch dieses Jahr hängt der Australier das Maglia Rosa an den Nagel und wird sich auf die Tour de France konzentrieren. Wer könnte als den Thron in Rom nach drei Wochen Giro und mehr als 50.000 Höhenmetern besteigen?

Bora-hansgrohe schickt eine Doppelspitze ins Rennen, um das Rosa Trikot mit dem Team zu verteidigen. Lennard Kämna und Aleksandr Vlasov geben dem Team eine gewissen Flexibilität. Kämna hatte zuletzt schon öfter seine Qualitäten am Berg gezeigt und im vergangenen Jahr auf dem Ätna gewonnen.

Evenepoel: Giro statt Tour de France

Ansonsten ist natürlich Remco Evenpoel (Soudal - Quickstep), Weltmeister und letztjähriger Gewinner der Vuelta, ein heißer Kandidat. Er hat sich den Grio extra ausgesucht, weil er durch die drei Zeitfahren eine gute Möglichkeit auf den Sieg sieht und verzichtet deswegen auf die Tour de France.

Jumbo-Visma schickt Primoz Roglic, der in diesem Jahr bereits Tirreno-Adriatico und die Katalonien-Rundfahrt gewonnen hat, ins Rennen. Bei Ineos sind Geraint Thomas und Tao Geoghegan Hart (Sieger 2020) heiße Kandidaten für eine Topplatzierung in der Gesamtwertung. Hart gewann zuletzt die Tour of the Alps und zeigte seine starke Form. Das Team dürfte also beide Karten spielen, um es der Konkurrenz so schwierig wie möglich zu machen.

Joao Almeida (UAE Team Emirates), Thibaut Pinot (Groupama FDJ) und Damiano Caruso (Bahrain Victorious) werden ihre Möglichkeiten ebenfalls ausloten, um ins Rosa Trikot zu schlüpfen.

Stimmen Sie hier ab, wer Ihr Favorit auf den Gesamtsieg in Rom ist.

Vielen Dank für die Teilnahme!