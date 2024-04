Umfrage: Wer gewinnt den DHB-Pokal?

Wer tritt in die Fußstapfen der Rhein-Neckar Löwen? Zum erst zweiten Mal wird an diesem Wochenende das Final Four um den DHB-Pokal in Köln ausgetragen, in der Lanxess Arena geht es vor 20.000 Zuschauern um den ersten Titel der Saison. Der SID stellt die vier Mannschaften vor - und handball-world fragt seine Leser nach dem Favoriten.

Am Wochenende geht es um den DHB-Pokal. Sascha Klahn