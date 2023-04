Umfrage: Wer gewinnt das Premier-League-Spitzenspiel?

Am Mittwochabend kommt es in der Premier League zum großen Showdown: Verfolger Manchester City empfängt den FC Arsenal.

Große Challenge: Arsenal muss am Mittwoch auch Erling Haaland in den Griff kriegen. imago images

Das Meisterrennen auf der Insel spitzt sich immer mehr zu. Aktuell hat Tabellenführer Arsenal, das sich nach dem ersten Meistertitel seit 2004 sehnt, noch fünf Punkte Vorsprung, allerdings auch zwei Spiele mehr absolviert als Manchester City. Der amtierende englische Champion ist in den vergangenen Wochen gewaltig ins Rollen gekommen, was in der Königsklasse auch der FC Bayern zu spüren bekam.

Mit einem Heimsieg würde ManCity den zuletzt immer wieder strauchelnden Gunners einen womöglich entscheidenden Tiefschlag versetzen. Das Hinspiel Mitte Februar 2023 hatte das Team von Trainer Pep Guardiola mit 3:1 in London für sich entschieden.

Wie geht es am Mittwochabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) aus? Ihre Meinung interessiert uns.

Vielen Dank für die Teilnahme!