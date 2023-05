Umfrage: Wer gewinnt das Finale der Champions League?

Mit Manchester City und Inter Mailand stehen die Finalteilnehmer der diesjährigen Champions League fest. Wer setzt sich in Istanbul durch?

Am 10. Juni steigt im Atatürk-Olympiastadion das bedeutendste Spiel im europäischen Klub-Fußball: Im Finale der Champions League stehen sich ab 21 Uhr Manchester City und Inter Mailand gegenüber.

Nach der Machtdemonstration gegen Titelverteidiger Real Madrid im Halbfinale (1:1; 4:0) gehen die Skyblues als Favorit in das Endspiel. Doch unterschätzen sollte die Elf von Trainer Pep Guardiola die Nerazzurri nicht. Denn die Mailänder kassierten in ihren sechs bisherigen K.-o.-Spielen ganze drei Tore: Alle drei im Viertelfinal-Rückspiel gegen Benfica Lissabon (3:3), als Inter nach dem 2:0 im Hinspiel bis kurz vor Schluss 3:1 führte. Bedeutet, dass das Team von Simone Inzaghi in fünf K.-o.-Spielen kein Gegentor zugelassen hat!

Doch ManCity hat in der K.-o.-Phase bereits 17 Treffer erzielt, unter anderem bekam RB Leipzig (0:7) im Achtelfinal-Rückspiel den Torhunger des englischen Meisters zu spüren. Welches Team wird Ihrer Meinung nach in Istanbul den Henkelpott in die Höhe stemmen? Stimmen Sie hier ab:

