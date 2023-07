Umfrage: Welchen Titel trauen Sie Leverkusen in dieser Saison am ehesten zu?

Bayer 04 Leverkusen sieht sich gerüstet für die Saison 2023/24. Was trauen Sie der Werkself in der kommenden Spielzeit zu?

Vom vorletzten Platz führte Xabi Alonso Bayer Leverkusen in der vergangenen Saison noch auf Rang sechs und damit in die Europa League. In diesem Sommer gab es eine Kurskorrektur in der Transferpolitik: Nicht nur entwicklungsfähige junge Spieler wurden geholt, sondern auch gestandene Profis.

Da wären Führungsspieler Granit Xhaka, Nationalspieler Jonas Hofmann oder Alejandro Grimaldo, seines Zeichens Stammspieler bei Benfica Lissabon, das unter Ex-Bayer-Coach Roger Schmidt in Portugal Meister wurde und in der Vorsaison in der Champions League glänzte.

Kein Zweifel, für Bayer 04 soll es 2023/24 weiter nach oben gehen. Doch was trauen Sie Leverkusen zu? Ist die Werkself sogar bereit für einen Titel? Stimmen Sie ab:

