Der Bundesliga-Start steht bevor, ab dem 18. August geht das Rennen um die Meisterschale und die internationalen Plätze wieder los, aber auch der Kampf um den Ligaverbleib. Ihre Meinung ist gefragt: Wer steigt am Saisonende direkt ab?

Auch in der Bundesliga muss das Runde schon bald wieder ins Eckige. IMAGO/ActionPictures

In vergangenen Bundesliga-Saison verabschiedeten sich mit Hertha BSC und Schalke 04 zwei Traditionsklubs aus dem Oberhaus. Ersatz kommt aus Heidenheim und Darmstadt. Dass der 1. FC Heidenheim einmal erstklassig spielen würde, hätten vor Jahren wohl noch nicht einmal die hoffnungsvollsten Optimisten gedacht. Doch genau das ist nun der Fall. Trainer Frank Schmidt führte die Schwaben ins Abenteuer Bundesliga. Stellt sich nun die Frage, ob dieses lediglich ein kurzes Intermezzo werden wird oder ob die Heidenheimer abermals über sich hinauswachsen und die Klasse halten.

Ähnlich schwierige Voraussetzungen dürften auch die Darmstädter erwarten, die als zweiter Aufsteiger ebenfalls in fast jedem Spiel die Außenseiterrolle einnehmen werden. Die Vergangenheit hat jedoch in schöner Regelmäßigkeit immer wieder aufgezeigt, dass es nicht immer die üblichen Verdächtigen erwischt - bestes Beispiel: Hertha BSC in der vergangenen Saison.

Gibt es auch 2023/24 im Keller eine Überraschung? Dass die Topteams aus München, Dortmund, Leverkusen oder Leipzig mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben werden, versteht sich fast schon von selbst. Jedoch können sich Mannschaften wie Bremen, Stuttgart, Köln, Bochum oder aber auch Mainz und Augsburg sicher sein? Und was ist Union Berlin, dem die große "Ablenkung" Champions League ins Haus steht? Ihre Meinung ist gefragt:

Umfrage: Welche zwei Klubs steigen am Saisonende direkt ab?

kicker

Jetzt bestellen: Das Bundesliga-Sonderheft ist da!