Umfrage: Welche Bundesligisten scheiden in der 1. Pokalrunde aus?

Die 2. Liga hat ebenso wie die 3. Liga losgelegt - und auch die Bundesligisten bereiten sich vor, sind zunächst aber im DFB-Pokal gefragt. Wer übersteht die 1. Runde?

Der DFB-Pokal hat bekanntlich seine eigenen Gesetze - schon so mancher Außenseiter wuchs in der Geschichte des traditionsreichen Wettbewerbs über sich hinaus und kegelte einen Erstligisten raus. Und auch in diesem Jahr sind die Träume groß. Borussia Mönchengladbach, Heidenheim, Wolfsburg und Freiburg treffen in der 1. Pokalrunde allesamt auf Oberligisten, die nichts zu verlieren haben, folglich völlig befreit aufspielen können und allesamt auf eine Sensation hoffen.

Die Auslosung wollte es so, dass zahlreiche Bundesliga-Klubs auf Regionalligavertreter treffen. Der VfB Stuttgart, Borussia Dortmund, Bayer 04 Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Darmstadt 98 und Union Berlin sehen sich sicherlich gewappnet, dürfen ihre Gegner aber nicht unterschätzen.

Umso mehr trifft das auf die Mannschaften zu, die es mit einem Drittligisten zu tun bekommen: Werder Bremen reist nach Köln zum Duell mit dem FC Viktoria, Bochum fordert auf der Bielefelder Alm die Arminia, Augsburg muss zu Drittliga-Aufsteiger SpVgg Unterhaching, Hoffenheim zum VfB Lübeck und dann wäre da noch der FC Bayern, der bei Preußen Münster vorstellig wird.

Einen Zweitligisten in der 1. Pokalrunde wünscht sich kaum ein Bundesligist - doch genau so ein Los erwischte Titelverteidiger RB Leipzig, der beim SV Wehen Wiesbaden antreten muss. Ein ähnliches Schicksal erwischten der 1. FC Köln und der 1. FSV Mainz 05. Die Geißböcke reisen nach Niedersachsen zum VfL Osnabrück, die 05er müssen indes zur SV Elversberg.

Wer übersteht die erste Runde? Wer scheidet aus? Ihre Meinung ist nun gefragt:

Welche Bundesligisten scheiden in der 1. Pokalrunde aus?