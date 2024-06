Umfrage: War Gündogans Einsatz vor dem 1:0 ein Foul?

Trainer und Spieler der Ungarn schimpften nach der 0:2-Niederlage gegen Deutschland am Mittwoch auf den Schiedsrichter. Zu Recht?

Während Deutschland den 2:0-Sieg und den vorzeitigen Einzug ins EM-Achtelfinale feierte, haderte Ungarn nach dem Duell am Mittwoch in Stuttgart mit dem Schiedsrichter-Gespann um Danny Makkelie. In der Entstehung des 1:0 durch Jamal Musiala (22.) war Willi Orban im Zweikampf mit Ilkay Gündogan im eigenen Sechzehner zu Boden gegangen. Gündogan reagierte sofort, schnappte sich den Ball und legte Musiala den Treffer auf, während Orban aus dem Spiel war.

"Der Schiedsrichter war heute der Schlimmste auf dem Feld", schimpfte Ungarns Nationaltrainer Marco Rossi nach der Niederlage, durch die seine Mannschaft nur noch eine sehr kleine Chance aufs Weiterkommen hat. Und auch für Orban lag ein Foul und damit eine Fehlentscheidung vor: "Er gibt mir einen Check in die Hüfte, meine Hüfte fliegt zur Seite und ich falle fast auf mein Gesicht. Es gibt ja keinen Grund, sich im Sechzehner so hinzulegen", argumentierte der Leipziger, was Gündogan mit dem Hinweis konterte, in der Premier League hätte man sich über einen Pfiff "kaputt gelacht".

Wir wollen von euch wissen: Lag Referee Makkelie richtig, Gündogans Körpereinsatz - auch nach kurzem VAR-Check - als nicht regelwidrig einzustufen und auf eine Aberkennung des Tores zu verzichten? Stimmt hier ab:

Vielen Dank für die Teilnahme!