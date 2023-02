Der FC Liverpool steckt in der Krise. Schafft Jürgen Klopp die Wende bei den Reds? Stimmen Sie bei unserer Frage der Woche ab!

Die Champions-League-Ränge weit entfernt, aus beiden nationalen Pokalwettbewerben ausgeschieden - und beim 0:3 in Wolverhampton am Samstag der nächste besorgniserregende Auftritt: Der FC Liverpool befindet sich nach der bärenstarken Vorsaison in einer echten Krise, auf die bislang auch Trainer Jürgen Klopp keine passende Antwort findet.

