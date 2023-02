Umfrage: Steigt Hoffenheim ab?

Auch der neue Trainer sorgte nicht für eine Wende bei der TSG Hoffenheim. Nach dem 1:3 gegen Leverkusen steckt 1899 mehr denn je im Keller. Ihr Meinung ist gefragt: Steigt Hoffenheim ab?

Ernüchterung bei der TSG Hoffenheim: Rückkehrer Pellegrino Matarazzo erlebte auf der Trainerbank der Kraichgauer beim 1:3 gegen Bayer Leverkusen ein mehr als bitteres Debüt. Die erhoffte Wende unter dem neuen Mann blieb aus, die Serie von sieglosen Spielen stieg auf nunmehr zehn an.

Das Abstiegsgespenst schwebt mehr denn je über Sinsheim, punktgleich mit dem VfL Bochum liegt die TSG gerade noch so über dem Strich. Und bereits am kommenden Spieltag steht mit dem Gastspiel beim um zwei Zähler besser notierten FC Augsburg am Freitagabend (20.30 Uhr) ein vorentscheidendes Kellerduell an.

Was denken Sie? Muss die TSG Hoffenheim erstmals in ihrer Bundesligageschichte den bitteren Gang in die Zweitklassigkeit antreten? Oder gelingt Matarazzo die Mission Klassenerhalt? Stimmen Sie hier ab: